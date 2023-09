Tânăra în vârstă de 19 ani s-a trezit cu dureri goaznice și nu știa ce i se întâmplă. Ea a mers la baie crezând că are o infecție urinară, dar nu se aștepta ca peste două ore să își țină bebelușul nou-născut în brațe.

O tânără a trăit șocul vieții ei după ce a a aflat că fusese însărcinată fix când i s-a declanșat nașterea. Faye White, în vârstă de 19 ani, din Braintree, Essex, a născut-o pe fiica sa în luna mai a acestui an, deși atunci când i s-a ruperea apă a pus simptomele pe baza unei infecții urinare. Deși tânără, aceasta mai trecuse prin experineța de a aduce pe lume un suflet, pentru că avea deja doi copii, raportează dailymail.co.uk.

O tânără a aflat că a fost gravidă în timp ce năștea. Spune că a nu a avut niciun semn, iar 6 teste de sarcină au ieșit negative

Mama a doi copii susține că burtica nu i s-a mărit deloc, iar menstruația ei a fost regulată în lunile care au precedat nașterea fetiței sale Luna-Grace Behrens, care a venit pe lume la 37 de săptămâni.

Pentru că nu știa că poartă un copil în pântece, mama a continuat să meargă la petreceri, să consume alcool și să fumeze, pe tot parcursul acestei perioade. Faye a spus că ea și partenerul ei Aidan Behrens cu care are o relație de patru ani nu s-au protejat, însă fix din acest motiv ea făcuse mai multe teste de sarcină, toate cu rezultat negativ.

„Viața mea decurgea perfect normal, până când m-am trezit într-o dimineață că mi se rupe apa. La început nu m-am gândit la nimic, cu excepția faptului că poate este o infecție urinară și o să fac o programare la doctor când se deschide cabinetul. Nașterea s-a declanșat la 8.20”, a dezvăluit Faye.

„Aproximativ 20 de minute mai târziu, au început contracțiile și, evident, având două nașteri anterioare, știam ce sunt contracțiile. Am sunat-o pe soacra mea și i-am spus „trebuie să merg la spital, mă doare”.

„Am fost în stare de șoc – tot ce făceam era să țip. Eram atât de confuză. M-am dus la toaletă pentru că simțeam această presiune foarte urâtă și simțeam că iese ceva”, și-a mai amintit tânăra.

„M-am întors în dormitorul meu și s-a dovedit că era piciorușul ei care împingea. Am ajuns să sun la ambulanță. Soacra mea se prăbușise literalmente. Eram în plin travaliu. Din momentul în care mi s-au rupt apa până când am născut-o au trecut două ore, totul a fost atât de rapid”.

Proaspăta mămică a dezvăluit că șocul a fost cu atât mai mare cu cât în toată această perioadă a făcut șase teste de sarcină și toate au ieșit negative - primul fiind chiar în zilele imediat următoare după ce a rămas gravidă.

„Apoi am mai făcut un test în noiembrie, când aș fi fost însărcinată în patru - cinci luni, dar și acela a fost negativ. Am făcut unul chiar și cu cinci zile înainte să nasc pe Luna și a fost negativ. Pentru că sarcina era atât de înaintată, nivelurile mele de hCG erau atât de mari încât ar fi redevenit negative”, a mai adăugat ea.

„Tot timpul cât am fost însărcinată, am avut menstruații. „M-am simțit un pic balonată, dar nu m-am gândit la nimic altceva pentru că știam cât de mare am fost în sarcina cu primul meu fiu.

Nu a trebuit să-mi cumpăr haine noi. Nu m-am simțit rău. Am avut un pic de reflux gastroesofagian, dar îl am si când nu sunt insarcinata. Nu aveam nicio durere”, a precizat ea.

Tânăra care avea deja un băiețel în vârstă de doi ani a mai povestit că iubitul ei a fost șocat să afle că este din nou tată. Potrivit spuselor ei, acesta nu înțelegea cum nu a simțit niciodat bebelușul mișcând, de exemplu. Cu toate acestea, ei s-au bucurat că noua membră a familiei este sănătoasă și că acum sunt și mai numeroși.