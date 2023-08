O tânără avea dureri de genunchi și a crezut că e din cauza mersului la sală. Când a ajuns la doctor a primit un diagnostic crunt

O tânără a observat într-o zi că are dureri de genunchi și a crezut că acestea au apărut din cauza efortului pe care l-a făcut la sala de fitness. Când a ajuns la spital, medicii i-au dat diagnosticul ce i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Pasionată de sport, o tânără în vârstă de 27 de ani a încercat pe cât posibil să se mențină în formă mergând regulat la sala de fitness. Tocmai de aceea, atunci când i-a apărut o durere de genunchi, primul gând al tinerei a fost acela că a exagerat cu efortul și că nu este vorba despre ceva grav. Când a ajuns la spital, viața ei s-a schimbat complet.

Aceasta este dureroasa situație prin care a trecut Amy Haigh în vârstă de 27 de ani din Auckland, Npua Zeelandă. Pasionată de mersul la sală și dornică să arate și să se simtă cât mai bine, o tânără a încercat pe cât posibil să ducă un stil de viață sănătos și să facă sport regulat.

Într-una dintre zile, aceasta a observat faptul că i-a apărut o durere inexplicabilă la unul dintre genunchi. Inițial, femeia s-a gândit că totul are legătură cu efortul depus la sala de fitness în ultima perioadă. Era în martie 2022 atunci când acesteia i-a fost prea greu să își termine antrenamentul.

A mers la un fizioterapeut, la chiropractician și la un osteopat, însă nimic nu a părut să aibă efect.

Văzând că durerea nu se oprește, tânăra a decis să meargă totuși la spital, ca să se asigure că nu este vorba despre ceva grav. Nu mică i-a fost însă surpriza atunci când medicii i-au pus un diagnostic care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

După numeroase analize și investigații, doctorii i-au spus că are osteosarcoma, o formă gravă de cancer la oase.

Amy Haigh a fost încă din copilărie extrem de activă și nu a avut niciodată probleme serioase de sănătate.

„Mergeam la sală încă din 2019, făceam des și echitație, în weekenduri obișnuiam să îmi plimb câinii sau să merg la plajă. Chiar și jobul meu era destul de solicitand fizic. A fost greu să accept. Am plâns zilnic în mașină, eram speriată de faptul că am cancer, dar în același timp eram și liniștită de faptul că am aflat ce problemă de sănătate am, de fapt”, a mărturisit tânăra, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Femeia a urmat apoi tratamentul și operația recomandate de medic și este optimistă că totul va fi bine. În plus, tânăra a zis că este mai puternică decât oricând și că și-a dorit să își facă publică povestea pentru a-i ajuta și pe alții să învețe din această experiență și să nu neglijeze ceea ce pare să fie o simplă durere.