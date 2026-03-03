Oamenii sunau pentru programări la spital, dar telefonul era pus pe modul silențios, ca să nu deranjeze angajata. Ce a urmat

Oamenii sunau pentru programări la spital, dar telefonul era pus pe modul silențios, ca să nu deranjeze angajata! Ce s-a întâmplat când a apărut controlul, pe neașteptate. Vicepreședintele Consiliul Județean Călărași, Bogdan Mihai, a filmat totul.

Descoperă peste ce a putut să dea vicepreședintele Consiliul Județean Călărași la spitalul din oraș | sursa foto: Shutterstock

Situație complet neașteptată la un spital din România! Oamenii sunau pentru programări, dar telefonul era pus pe modul silențios, ca să nu deranjeze angajata! Ce s-a întâmplat când a venit vicepreședintele Consiliul Județean Călărași, Bogdan Mihai, la spital. Totul a fost filmat, iar clipul video a devenit viral, adunând mai bine de un milion de vizionări în doar câteva zile.

Oamenii sunau pentru programări la spital, dar telefonul era pus pe modul silențios! Ce a descoperit Bogdan Mihai, vicepreședintele Consiliul Județean Călărași

Oricât de greu ar părea de crezut, nu este vorba despre scenariul unui film, ci despre o situație cât se poate de adevărată petrecută la Călărași. După ce a primit numeroase plângeri, vicepreședintele Consiliul Județean Călărași, Bogdan Mihai, a decis să meargă în control la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”, ca să verifice informațiile. Ceea ce a descoperit acolo a fost complet neașteptat. Imaginile cu dovada au fost publicat pe pagina de Facebook și filmarea a adunat mai bine de un milion de vizionări.

Citește și: O fată tușea și a crezut că e doar o simplă răceală. Când a ajuns la spital medicul i-au pus un diagnostic dificil. Ce avea

Articolul continuă după reclamă

În imagini, oficialul arată cum sună la numărul dedicat programărilor, însă telefonul nu se aude sunând, fiindcă este dat pe modul silențios, cel mai probabil ca să nu deranjeze angajata.

„Păi de ce lăsați la minim? Rolul dumneavoastră este foarte important: sunteți interfața dintre oameni și noi. Noi cumpărăm echipamente, degeaba, ca să știți. De-aia sunteți la serviciu, să fiți deranjată”, a fost reacția lui Bogdan Mihai.

Acesta a continuat: „Deci telefoanele astea sunt puse cumva să nu deranjeze pe nimeni? Ce facem cu oamenii din județ?”, a mai adăugat acesta în filmare.

Reacția imediată a fost ca persoana să fie înlocuită și să fie cerute măsuri disciplinare.

Iată mai jos ce mesaj a transmis în mod oficial vicepreședintele Consiliul Județean Călărași:

„În urma mai multor sesizări, am fost în teren, în ambulatoriul Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași.

Ce am găsit este inacceptabil. Telefonul de programări era pe silent. Site-ul de programări era neactualizat. Comportamentul paznicului de la zona de acces, inadmisibil.

Am dispus măsuri imediate.

Persoana care nu răspundea la telefon a fost înlocuită pe loc.

Măsurile disciplinare sunt în curs.

Continuăm!”, a scris Bogdan Mihai, vicepreședintele Consiliul Județean Călărași, pe pagina sa de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările