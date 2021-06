Transformarea de excepție a lui Suzanne și a lui Alison după ce au câștigat lupta cu cancerul. Cum arată cele două acum

Cele două femei au trecut prin transformări uluitoare, părând mai tinere cu 10 ani, după doar 10 zile. Suzanne, în vârstă de 45 ani, dar și Alison, în vârstă de 50 ani, au participat la show-ul “10 ani mai tânără în 10 zile” și până și ele au fost surprinse de rezultat pentru că s-au recunoscut cu greu în oglindă.

Din cauza tratementelor dificile pentru cancer, Suzanne își pierduse încrederea în sine și spunea că nu se mai simte deloc feminină. De asemenea, Alison, în vârstă de 50 ani, din sudul Londrei, a mărturisit că simte că și-a pierdut strălucirea după toate tratamentele de cancer.

De asemenea, în tot acest timp Alison s-a preocupat și de creșterea celor doi copii ai săi, dar și de îngrijirea tatălui ei în vârstă de 92 ani.

Din cauza programelor lor încărcate, dar și a luptei cu boala incurabilă, atât Suzanne, cât și Alison s-au neglijat pe ele, dedicându-se întru totul celor dragi. Din această cauză, amândouă au ajuns să arate mult mai în vârstă decât erau de fapt.

Citește și: Claire Burt s-a luptat cu kilogramele în plus, iar ambiția a ajutat-o să se transforme într-o altă persoană. Cum arată acum

După ce oamenii au văzut fotografii cu ele și au încercat să le ghicească vârsta, Suzanne a primit vârsta de 55 de ani, în timp ce străinii credeau că Alison are 54 de ani.

Cele două femei au petrecut 10 zile cu expertul showului “10 ani mai tânără în 10 zile”, iar transformările lor au fost unele de excepție, ajugând de nerecunoscut pentru rudele lor.

Drama lui Suzanne, femeia care a câștigat lupta împotriva cancerului

“A fost o perioadă când am făcut câte 3-4 operații pe an, am fost operate pe creier, apoi medicii mi-au făcut o histectomie și o vulvectomie. Nu mă mai simt ca o femeie din cauza operațiilor pe care le-am suferit, a fost non-stop,mersul la spital,recuperarea, inapoi acasa, a fost o lupta continua”, a povestit Suzanne.

“Vreau doar să fiu din nou atrăgătoare, vreau să fiu cum eram acum câțiva ani”, le-a explicat Suzanne copiilor ei, Kieron și Karly.

Fiica ei, Karly, a spus în timpul show-ului că este extrem de îngrijorată pentru mama ei care și-a pierdut încrederea de sine și tocmai de aceea nu are un partener.

“Aș vrea să mă privesc în oglindă și să văd femeia îndrăzneață și încrezătoare care obișnuiam să fiu”, a mai adăugat Suzanne.

Operațiile pe care le-a suferit au copleșit-o și au făcut-o să pară cu 10 ani mai în vârstă decât este deja.

“Nu sunt o persoană care își dorește să atragă atenția. Nu îmi place când lumea se uită la mine pentru că nu simt că nu sunt suficient de încrezătoare. Îmi e mai ușor să nu fiu observată”, spune Suzanne.

Citește și: Freddie Figgers, poveste de viață marcantă. A fost abandonat lângă un tomberon, dar a ajuns milionar

Dr. Tapan Patel a ajutat-o pe Suzanne, oferindu-I un tratament cu Botox pentru a diminua ridurile de pe frunte. De asemenea, medical estetician a ajutat-o pe femeie și cu mărirea buzelor.

“Mă simt de parcă arăt de milioane de dolari”, a adăugat Suzanne.

Stilistul Gemma Sheppard a ajutat-o pe Suzanne să își aleagă hainele potrivite pentru silueta și stilul ei. Astfel, femeia a căpătat mai multă încredere în sine.

“Nu mai vreau să fiu invizibilă”, a mai adăugat Suzanne.

Drama lui Alison, femeia care a crescut 2 copii în timp ce se lupta cu cancerul

Alison, o femeie din sudul Londrei, spune că și-a pierdut de tot feminitatea, fiind foarte preocupată de creșterea copiilor ei, din postura de mamă singură.

“În ultimii 5 ani m-am pus pe mine pe ultimul plan”, spune Alison, în vârstă de 50 ani.

“Pe măsură ce a îmbătrânit, pare că a devenit o umbră a femeii care era o data”, a declarant Yasmine, fiica lui Alison.

“Oamenii cred că nu am grijă de mine, dar ei nu știu că sunt o femeie pasionată de modă care încearcă să iasă la suprafață”, a mai adăugat Alison.

După ce a împlinit 50 de ani, Alison s-a hotărât că e timpul să se reconecteze cu propria ei persoană.

“Vreau să fiu fabuloasă, vreau să fiu la modă, vreau să fiu fantastică”, a mai spus Alison în timpul interviului ei în cadrul show-ului “10 ani mai tânără în 10 zile”.

Desi are 50 de ani, cei care au văzut-o au crezut că are 54 ani. Atunci Alison a realizat că are nevoie de mai multe schimbări pentru a se redescoperi.

“Vreau să o găsesc pe acea Alison și să o aduc la lumină, nu vreau să arăt de 54 ani. Vreau să arăt de 21 ani”, a mai completat femeia.

În primă fază, Alison a primit ajutorul Dr. Uchenna Okoye, un medic dentist care i-a făcut un zâmbet impecabil.

După a intervenit stilistul Gemma Sheppard care a ajutat-o pe Alison să aibă un nou look și chiar și-a schimbat culoarea părului. Alison a beneficiat și de ajutorul unui specialist în frumusețea tenului, John Vival, iar apoi transformarea ei i-a uimit pe toți, în special pe membrii familiei.

Alison și Suzanne au reușit să se redescopere după mai mulți ani în care s-au dedicate complet familiilor lor și tratamentelor împotriva cancerului. După ce au supraviețuit luptelor grele, cele două femei au simțit că au renăscut.