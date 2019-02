Transformarea uluitoare a tânărului „neutru sexual” care vrea să devină o păpușă Barbie: „Ador durerea cauzată de injecții. Da, sunt dependent”

Un tânăr dependent de operații estetice a cheltuit 13.000 de lire sterline pe injecții cu Botox și implanturi faciale. De ce? Pentru a-și îndeplini visul de a deveni o păpușă Barbie.

Patrick Mast are 24 de ani, locuiește în Frankfurt și este student la Management și se declară „neutru sexual”. De când era copil, visa să arate exact ca idolul său, păpușa Barbie. Imediat după ce a îmlinit 18 ani, tânărul și-a început transformarea, odată cu prima injecție cu Botox.

„În total, am cheltuit 15.000 de euro pe operații estetice. Am Botox și implanturi în buze, mandibulă, obraji și sub ochi. De fiecare dată când mă uit în oglindă, mă gândesc ce aș mai putea modifica.

Pot să afirm că sunt dependent de durere. Am în minte o imagine finală pentru fața mea și mă îndrept spre ea, cu fiecare operație estetică pe care mi-o fac. Vreau să am chipul înghețat, ca al unei păpuși,”