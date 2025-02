Un bărbat a povestit care a fost experiența lui din moarte clinică atunci când i s-a oprit inima pe masa de operații. Ce a văzut

James Reynolds, care e scriitor de profesie, a trecut prin-o experiență soră cu moartea.

Bărbatul a povestit într-un interviu că a fost în moarte clinică atunci când a fost operat și inima i s-a oprit pentru câteva secunde.

James a experimentat moartea clinică

James Reynolds a avut nevoie de o operație la vezică, după ce problema lui de sănătate s-a agravat. În timpul operației, chiar pe masa de operație, bărbatului i s-a oprit inima și a avut nevoie de resucitare. În momentele în care a fost în moarte clinică, James a povestit că a văzut lucruri incredibile.

Scriitorul a decis să vorbească deschis despre experiența lui din moarte clinică în speranța că ar putea ajuta și alți oameni care au văzut lucruri similare ca el sau care au trăit experiențe inedite când au pășit în lumea de dincolo.

Potrivit unui studiu dezvoltat de Perfect Choice Funeral Plâns, aproximativ 31% dintre britanici au experiementat moartea clinică. Mulți dintre ei au relatat că au trecut prin astfel de episoade atunci când au făcut accidente de mașină.

Experiențele misterioase i-au făcut pe cei care le-au trăit să își dorească apoi să acorde mai multă valoare și atenție vieții lor, trăind apoi la maxim fiecare clipă.

Mulți dintre cei care au participat la studiu au dezvăluit că și-au văzut viața derulându-se prin fața ochilor în acele momente în care au crezut că au pierdut totul. Câțiva au menționat că au văzut un tunel întunecat, iar alții ziceau că s-au reunit cu persoane dragi care muriseră de mult timp.

Atunci când revin la viață, aproape toți doresc să facă schimbări majore pentru a se bucura din plin de fiecare moment. Pentru James Reynolds, experiența a fost una diferită de tot ce au povestit de obicei restul participanților la studiu.

„Am știut că nu e o cerere obișnuită (despre momentul în care asistentul îi spusese să respire). În amețeala aceea de la anestezic și fentanil. Am crezut că am făcut ceva greșit. Știam că trebuie să respir, dar nu puteam, parcă uitasem cum se face. Nu puteam să mă mișc, nu puteam să răspund. În momentele alea m-am gândit la mama și la tata și apoi nimic, totul s-a transformat în alb. Nu mi-a trecut viața prin fața ochilor, nu l-am văzut pe Dumnezeu. Era doar alb și mi-am zis că asta a fost tot și că am murit”, a povestit James pentru publicația Mirror.

Între timp medicii încercau să îl readucă la viață, dar se pare că James era într-o realitate diferită. Albul din cameră a devenit dintr-o dată mai strălucitor și bărbatul spune că i s-au limpezit gândurile și apoi a fost intubat pentru a primi oxigen.

După câteva minute, echipa medicală a reușit să îi stabilizeze starea și James și-a revenit, dar nu va uita niciodată această experiență soră cu moartea.

