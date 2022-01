Un bărbat a reușit să slăbească deși a continuat să mănânce burgeri și să bea bere. Care e secretul lui și cum arăta inițial

Jon Lipsey susține că pe parcursul dietei nu a renunțat la bere sau burgeri, dar a făcut sport de 4 ori pe săptămână, în sesiuni de câte 45 minute. Deși a ales să mănânce mâncărurile lui preferate, Jon a mărturisit că a învățat să controleze cantitățile pe care le consumă.

În timpul pandemiei, Jon a simțit că a renunțat complet la obiceiurile lui sănătoase, iar acest lucru a început să se reflecte și pe trupul lui. Bărbatul începuse să aibă burtă și nu i se mai vedeau deloc mușchii definiți.

Father-to-be swapped his 'love handles' for a six-pack in just EIGHT weeks: EXCLUSIVE: Jon Lipsey, Editor-in-Chief of British magazine Men's Fitness, lost 10kg of fat to transform his body from clinically overweight to cover star material in just eight… https://t.co/tAbpUc7NaZ pic.twitter.com/QHeHGtsCxV