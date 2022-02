Un cuplu a cumpărat o casă fără s-o viziteze înainte. La renovare au găsit o cameră „secretă” cu ceva bizar înăuntru

Un cuplu a decis să își cumpere o casă vech fără s-o viziteze e și, la scurt timp după achiziționare, cei doi s-au apucat de renovat. Nu mică a fost surpriza celor doi atunci când au descoperit o cameră „secretă”, în care au dat peste un obiect bizar. Imaginile filmate de cei doi au ajuns pe TikTok și au devenit virale.

Doi tineri și-au cumpărat o casă fără s-o viziteze și când au vrut s-o renoveze au descoperit o cameră „secretă”

Se spune că unul dintre cele mai fericite momente din viața unui cuplu este atunci când îți cumperi casa ta, pe care o amenajezi după placul tău. La fel au crezut și acesti doi tineri, atunci când au decis să participe la o licitație. Și fiindcă au avut cea mai generoasă ofertă pentru o casă veche, aceștia au câștigat și au devenit, în scurt timp, proprietarii locuinței.

Este important de menționat faptul că cei doi tineri nu au vizitat casa înainte de-a licita și de-a o cumpără. Tot ce știau despre ea era faptul că fusese construită în anii 1920 și că se afla într-o stare deplorabilă, așa că necesita multe lucrări de reparare și amenajare.

Înarmați cu voință și răbdare, cei doi tineri au decis să se apuce de zugrăvit, de reparat și de renovat casa, pentru ca aceasta să arate cât mai bine. Nu a durat mult și toată experiența s-a transformat în ceva greu de imaginat, desprins parcă dintr-un film de groază.

La un moment dat, în timp ce explorau locuința, tinerii au dat peste o ușă secretă. Au deschis-o și nu mică le-a fost surpriza atunci când au văzut peste ce au dat, de fapt.

În interiorul încăperii bizare au găsit, agățată în cui, o Biblie învelită într-un sac negru de gunoi. Cu teamă, cei doi au răsfoit cartea și au găsit tot felul de hârtii și poze.

„Am făcut o mare greșeală să cumpărăm o casă din 1920 la o licitație organizată în pandemie, nu am vizitat-o și nici nu am verificat actele. Este șocant ce am găsit în interiorul camerei secrete, am crezut inițial că o să fie goală. Am găsit o biblie agătață de un cui în tavan și multe altele”, a dezvăluit tânărul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Clipurile video realizate de cei doi tineri au ajuns pe TikTok și au adunat milioane de vizualizări și mii de reacții din partea internauților.

