Un bebeluș s-a născut, spre surprinderea medicilor, cu spatele acoperit de o pată neagră și păr. Ce sunt semnele de pe piele

Spre deosebire de mulți bebeluși care vin pe lume cu nev congenital non-neoplazic, micuțul nu are doar pete, ci și spatele acoperit în întregime de păr.

Nou-născutul, care a venit pe lume în Uttar Pradesh, are 60% din corp acoperit cu o pată neagră și pe ea are păr închis la culoare. Deși nu au existat complicații la naștere, medicii au observat că băiețelul avea pete negre care îi acopereau tot spatele și o parte in torace.

Potrivit New York Post, copilul a venit pe lume la CHC Bawan din Hardoi, Uttar Pradesh. Imediat după ce s-au asigurat că este bine, bebelușul a fost supus unor altor investigații.

Conform Business Today, părinții lui au fost îndrumați către specialistul Ikram Hussain care l-a diagnosticat pe cel mic cu nev melanocitar congenital gigant, o afecțiune rară a pielii.

A woman gave birth to a baby with 60% of the newborn's body covered in hair due to a rare condition in Uttar Pradesh's Hardoi. The baby was diagnosed with giant congenital melanocytic nevus.

