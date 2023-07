Un bucătar riscă ani grei de închisoare, după ce a preparat un anumit tip de carne. Ce a făcut bărbatul pe grătar | Video

Un bucătar din Mexic a fost aspru acuzat de internauți și riscă o pedeapsă grea, după ce a gătit un fel de carne considerată necomestibilă. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

Regio Parrillero, un bucătar originar din Mexic, riscă nouă ani de închisoare din cauză că a pus pe grătar un crocodil, potrivit Fanatik, care citează Daily Star.

Acesta a publicat rețeta pe contul personal de TikTok, acolo unde oamenii s-au sesizat și l-au criticat pentru alegerea făcută.

Cum se apără bucătarul din Mexic | Video

La rândul său, bucătarul din Mexic a explicat că specia de crocodil aleasă de el nu este pe cale de dispariție. Mai mult, el a adăugat că animalul este destinat să fie mâncat de oameni, potrivit surselor citate mai sus.

Regio Parrillero a comparat gustul cărnii de crocodil cu cea de pui, adăugând că are o culoare albă care amintește, pe de altă parte, de textura cărnii de pește.

Pentru a-i oferi și mai multă savoare și textură, bucătarul a asezonat bine carnea, punând, apoi, animalul întreg pe grătar. Pe urmă, când garnea a fost gata, el a tăiat-o și a pus-o în tacos.

„Acest crocodil nu este pe cale de dispariție, provine din Tabasco. Carnea sa este destinată consumului uman. În multe părți din Mexic și în alte părți din Statele Unite, consumul de crocodil este foarte obișnuit, fie că este prăjit sau afumat. După cum puteți vedea, are o carne albă și foarte fragedă, care îmi amintește de textura unui file de pește. Are un gust asemănător cu cel al puiului, dar cu o textură diferită. Am făcut niște taco pentru a-l încerca și am sigilat restul în vid.”, a spus el, citat de sursele menționate mai sus.

Ce spune Codul Penal Federal din Mexic

Codul Penal Federal din Mexic precizează că „o persoană care amenință biodiversitatea și ucide un crocodil poate fi condamnată la nouă ani de închisoare”, potrivit surselor citate mai sus.

Așadar, se pare că celebrul bucătar de pe TikTok ar putea plăti cu ani grei pentru prepararea acestui fel de mâncare.

În plus, o organizație caritabilă pentru protejarea animalelor susține că exemplarul gătit de bucătar pare a fi un un crocodil Morelet, o specie protejată în Mexic, potrivit Fanatik, care citează Daily Star.