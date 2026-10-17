Antena Căutare
Home News Inedit Un cablu uriaș de 7.000 de kilometri ar putea schimba viitorul internetului. Viteza incredibilă pe care ar urma să o atingă

Un cablu uriaș de 7.000 de kilometri ar putea schimba viitorul internetului. Viteza incredibilă pe care ar urma să o atingă

Un cablu submarin de 7.000 de kilometri promite să schimbe internetul. Ce viteză impresionantă ar putea atinge și cum va transforma conexiunile la nivel global.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 17:10 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 17:15
Un cablu uriaș de 7.000 de kilometri ar putea schimba viitorul internetului | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un cablu submarin de fibră optică, numit Petal, promite să ducă internetul la un nou nivel. Cu o lungime de aproximativ 7.000 de kilometri, acesta va conecta SUA de Franța și va putea transmite date cu viteze de până la 1 milion de Gbps.

Proiectul este finanțat și operat de Meta, compania care deține Facebook și Instagram, și ar putea schimba modul în care circulă datele între continente, scrie livescience.com.

Petal, cablul submarin care ar putea schimba internetul

Un cablu submarin de ultimă generație promite să ducă internetul la un alt nivel. Numit Petal, acesta ar putea susține redarea simultană de muzică în streaming pentru 75% din populația lumii. Proiectul este dezvoltat de Meta, iar intrarea în funcțiune este programată pentru 2029.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit companiei, Petal va fi primul cablu transoceanic cu o capacitate de un petabit, de aproximativ două ori mai mare decât cea a cablurilor submarine existente de lungime similară.

Secretul stă în tehnologia folosită. Fibrele optice ale cablului vor avea câte două nuclee, care vor transmite semnale luminoase în direcții opuse. Astfel, fiecare fibră va putea transporta mai multe date, fără să fie nevoie de două fibre separate.

Noul cablu ar putea deveni o piesă importantă a infrastructurii internetului, într-o perioadă în care cererea pentru transfer rapid de date și servicii de streaming este tot mai mare.

Fiecare fir de fibră are aproximativ grosimea unui fir de păr uman, având un diametru de doar 125 de micrometri. Petal va conține 24 de perechi de fibre cu două nuclee, ceea ce înseamnă un total de 96 de nuclee de fibră individuale și îi va permite să transporte o cantitate de date echivalentă cu cea a 48 de perechi de fibre convenționale, după cum spun inginerii de la Meta.

Compania japoneză de tehnologie NEC va fi responsabilă de proiectarea și construcția generală a cablului Petal, în timp ce Sumitomo Electric va furniza fibra propriu-zisă, notează livescience.com.

Cablurile submarine, fundația internetului global

Nu mulți sunt cei care știu că internetul pe care îl folosim zilnic depinde în mare parte de cabluri ascunse pe fundul oceanelor. Potrivit Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, aproximativ 99% din traficul internațional de date este transportat prin cabluri submarine.

Instalarea acestor cabluri pe mii de kilometri este o provocare inginerească. Fibrele optice din interior transmit datele sub formă de impulsuri de lumină, chiar și pe distanțe foarte mari. Pentru ca semnalul să nu își piardă din putere, cablurile sunt echipate cu repetoare care îl amplifică la intervale regulate.

Potrivit Meta, un cablu submarin de aproximativ 7.000 de kilometri are nevoie, în mod obișnuit, de circa 100 de astfel de dispozitive. Acestea ajută datele să ajungă rapid și eficient de la un continent la altul, susținând funcționarea internetului la nivel mondial.

Cum va funcționa Petal, cablul submarin care ar putea schimba viitorul internetului

Noul cablu submarin Petal va folosi o tehnologie specială, numită „fan-in/fan-out”, care va permite transmiterea mai eficientă a datelor. Pe măsură ce fiecare fir de fibră cu două nuclee intră într-un repetor, o interfață optică direcționează semnalul din fiecare nucleu către un fir de fibră separat, cu un singur nucleu, astfel încât fiecare să poată fi amplificat independent. Semnalele amplificate sunt apoi redirecționate înapoi în cele două nuclee ale fibrei cu două nuclee, înainte de a-și continua drumul de-a lungul cablului.

Potrivit Meta, această soluție va permite dublarea capacității de transport a datelor fără o creștere proporțională a consumului de energie. Astfel, cablul va putea susține un volum mult mai mare de trafic, fără să necesite o creștere similară a energiei folosite.

Petal face parte din seria de investiții prin care Meta își extinde infrastructura globală de internet. Compania a dezvoltat și alte proiecte submarine, precum Marea, lansat în 2018, Amitié, în 2023, și Anjana, în 2025.

Primul cablu transatlantic al companiei, Marea, are o capacitate de 192 Tbps. Prin comparație, Petal ar urma să ofere o capacitate de peste cinci ori mai mare, marcând un nou pas în dezvoltarea rețelelor globale de date.

Citește și: Japonia a stabilit un nou record de viteză pentru Internet. Cum e posibilă conexiunea de milioane de ori mai rapidă

Ce ar fi prezis Baba Vanga pentru noiembrie 2026. Profeția despre un eveniment care ar putea schimba omenirea...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: „Știam…” Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: &#8222;Știam&#8230;&#8221;
Observatornews.ro La 87 de ani, coase ii şi le vinde la piaţă. Povestea unei gorjence cu o pensie mică, dar cu o mare pasiune La 87 de ani, coase ii şi le vinde la piaţă. Povestea unei gorjence cu o pensie mică, dar cu o mare pasiune
Antena 3 "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
SpyNews Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat” Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
18.000 de euro ca să stai în pat timp de 60 de zile! Experimentul NASA pentru care voluntarii sunt plătiți
18.000 de euro ca să stai în pat timp de 60 de zile! Experimentul NASA pentru care voluntarii sunt plătiți
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
10 dintre cele mai mari mistere ale istoriei, rămase nerezolvate până azi. Dispariții inexplicabile și enigme care sfidează timpul
10 dintre cele mai mari mistere ale istoriei, rămase nerezolvate până azi. Dispariții inexplicabile și enigme...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat”
Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Povestea românului care a cumpărat jumătate din Lugano. De la case de schimb valutar în București la 100 de apartamente în Elveția
Povestea românului care a cumpărat jumătate din Lugano. De la case de schimb valutar în București la 100 de... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără... Observator
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x