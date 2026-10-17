Un cablu uriaș de 7.000 de kilometri ar putea schimba viitorul internetului. Viteza incredibilă pe care ar urma să o atingă

Un cablu submarin de 7.000 de kilometri promite să schimbe internetul. Ce viteză impresionantă ar putea atinge și cum va transforma conexiunile la nivel global.

Un cablu submarin de fibră optică, numit Petal, promite să ducă internetul la un nou nivel. Cu o lungime de aproximativ 7.000 de kilometri, acesta va conecta SUA de Franța și va putea transmite date cu viteze de până la 1 milion de Gbps.

Proiectul este finanțat și operat de Meta, compania care deține Facebook și Instagram, și ar putea schimba modul în care circulă datele între continente, scrie livescience.com.

Petal, cablul submarin care ar putea schimba internetul

Un cablu submarin de ultimă generație promite să ducă internetul la un alt nivel. Numit Petal, acesta ar putea susține redarea simultană de muzică în streaming pentru 75% din populația lumii. Proiectul este dezvoltat de Meta, iar intrarea în funcțiune este programată pentru 2029.

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Potrivit companiei, Petal va fi primul cablu transoceanic cu o capacitate de un petabit, de aproximativ două ori mai mare decât cea a cablurilor submarine existente de lungime similară.

Secretul stă în tehnologia folosită. Fibrele optice ale cablului vor avea câte două nuclee, care vor transmite semnale luminoase în direcții opuse. Astfel, fiecare fibră va putea transporta mai multe date, fără să fie nevoie de două fibre separate.

Noul cablu ar putea deveni o piesă importantă a infrastructurii internetului, într-o perioadă în care cererea pentru transfer rapid de date și servicii de streaming este tot mai mare.

Fiecare fir de fibră are aproximativ grosimea unui fir de păr uman, având un diametru de doar 125 de micrometri. Petal va conține 24 de perechi de fibre cu două nuclee, ceea ce înseamnă un total de 96 de nuclee de fibră individuale și îi va permite să transporte o cantitate de date echivalentă cu cea a 48 de perechi de fibre convenționale, după cum spun inginerii de la Meta.

Compania japoneză de tehnologie NEC va fi responsabilă de proiectarea și construcția generală a cablului Petal, în timp ce Sumitomo Electric va furniza fibra propriu-zisă, notează livescience.com.

Cablurile submarine, fundația internetului global

Nu mulți sunt cei care știu că internetul pe care îl folosim zilnic depinde în mare parte de cabluri ascunse pe fundul oceanelor. Potrivit Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, aproximativ 99% din traficul internațional de date este transportat prin cabluri submarine.

Instalarea acestor cabluri pe mii de kilometri este o provocare inginerească. Fibrele optice din interior transmit datele sub formă de impulsuri de lumină, chiar și pe distanțe foarte mari. Pentru ca semnalul să nu își piardă din putere, cablurile sunt echipate cu repetoare care îl amplifică la intervale regulate.

Potrivit Meta, un cablu submarin de aproximativ 7.000 de kilometri are nevoie, în mod obișnuit, de circa 100 de astfel de dispozitive. Acestea ajută datele să ajungă rapid și eficient de la un continent la altul, susținând funcționarea internetului la nivel mondial.

Cum va funcționa Petal, cablul submarin care ar putea schimba viitorul internetului

Noul cablu submarin Petal va folosi o tehnologie specială, numită „fan-in/fan-out”, care va permite transmiterea mai eficientă a datelor. Pe măsură ce fiecare fir de fibră cu două nuclee intră într-un repetor, o interfață optică direcționează semnalul din fiecare nucleu către un fir de fibră separat, cu un singur nucleu, astfel încât fiecare să poată fi amplificat independent. Semnalele amplificate sunt apoi redirecționate înapoi în cele două nuclee ale fibrei cu două nuclee, înainte de a-și continua drumul de-a lungul cablului.

Potrivit Meta, această soluție va permite dublarea capacității de transport a datelor fără o creștere proporțională a consumului de energie. Astfel, cablul va putea susține un volum mult mai mare de trafic, fără să necesite o creștere similară a energiei folosite.

Petal face parte din seria de investiții prin care Meta își extinde infrastructura globală de internet. Compania a dezvoltat și alte proiecte submarine, precum Marea, lansat în 2018, Amitié, în 2023, și Anjana, în 2025.

Primul cablu transatlantic al companiei, Marea, are o capacitate de 192 Tbps. Prin comparație, Petal ar urma să ofere o capacitate de peste cinci ori mai mare, marcând un nou pas în dezvoltarea rețelelor globale de date.

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