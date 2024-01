Un „călător în timp” din anul 2804 a făcut previziuni sumbre despre 2024. Ce susține că se va întâmpla pe 30 mai

S-a instalat panica în mediul online după ce un utilizator misterios, care pretinde că este un „călător în timp” din anul 2804, a făcut previziuni sumbre despre anul 2024. Acesta susține că urmează „cel mai mare dezastru din istoria omenirii”.

The One Cirala susține că începutul fenomenelor neobișnuite va avea loc de pe 30 mai 2024 | Shutterstock

Oamenii de pe rețelele sociale au fost avertizați cu privire la evenimentele „înfricoșătoare” care vor avea loc în 2024. The One Cirala, cunoscut sub numele de utilizator @infinitytimetraveller, a atras atenția internauților cu previziunile sumbre pe care le-a făcut despre noul an.

Creatorul de conținut susține că este un „călător în timp” din anul 2804 și s-a întors în trecut pentru a da informații despre „cel mai mare dezastru din istoria omenirii”. Acesta mărturisește că vor exista mai multe fenomene meteo extreme, de la erupții ale vulcanilor până la un asteroid care o să distrugă mai multe țări din Europa.

De asemenea, utilizatorul menționează că unii oameni vor avea superputeri. Recent, teoreticianul conspirației a publicat un videoclip în mediul online prin care povestește despre întâmplările „groaznice” ce vor urma să „distrugă” lumea din punctul său de vedere.

Postarea lui a generat mai bine de 3.400 de vizionări. În filmuleț, acesta descrie 2024 ca fiind „cel mai înfricoșător și cel mai rău” pentru dezastre naturale, conform Dailystar.co.uk. „Călătorul în timp” avertizează că până și vulcanul din Parcul Național Yellowstone o să erupă până la finalul anului, lăsând în urma lui multe pagube.

Ce avertismente a transmis utilizatorul misterios, care consideră că este un „călător în timp” din 2804, despre anul 2024

The One Cirala susține că începutul fenomenelor neobișnuite este de pe 30 mai 2024, când va avea loc ploaie toxică ce produce un anumit tip de cancer. „Călătorul în timp” a oferit mai multe informații despre „cel mai mare dezastru din istoria omenirii”.

„ATENȚIE! Sunt un călător în timp cunoscut sub numele de The One Cirala, acestea sunt cele mai grave dezastre naturale care vor veni în 2024. 2024 este cel mai înfricoșător și cel mai rău an din istoria omenirii în ceea ce privește vremea:

• 30 mai: Se formează un nou tip de furtună, numit Venom Rain, o ploaie toxică atunci când te lovește. Are o șansă de 25% să provoace un anumit tip de cancer, dacă intri în contact cu ea. Stai în casă, când se întâmplă!

• 13 septembrie: Are loc primul hipercane, un uragan cu viteze ale vântului de peste 500 mph (800 km/h). Durează 9 zile consecutiv, lovind mai întâi America Latină și Mexicul, apoi Florida, Georgia și Carolina de Sud, în SUA.

• 4 octombrie: Vulcanul Yellowstone erupe, după ce a întârziat mii de ani. Este un supervulcan și se întinde pe jumătate din SUA, acoperind toată țara în cenușă și fum

• 25 decembrie: Un asteroid pe care oamenii nu l-au descoperit încă… lovește Pământul în Europa. O rachetă este trimisă pentru a distruge jumătate din el, asteroidul distruge Franța, Spania, Germania și Italia”, este mesajul pe care l-a transmis prin intermediul videoclipului de pe TikTok.

