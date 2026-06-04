Antena Căutare
Home News Inedit Un tânăr a crezut că e doar mahmur, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat lumea peste cap cu diagnosticul pus

Un tânăr a crezut că e doar mahmur, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat lumea peste cap cu diagnosticul pus

Un tânăr a crezut că se simte rău din cauza mahmurelii, însă când a ajuns la medic viața lui s-a schimbat pentru totdeauna! Află ce diagnostic dificil a primit studentul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 11:55 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 19:42
Galerie
Descoperă ce diagnostic i-au dat medicii tânărului | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un tânăr avea dureri de cap și se simțea extrem de rău, dar a crezut că e vorba doar despre o simplă mahmureală, după seara petrecută în oraș cu prietenii. Totuși, când starea i s-a agravat și a ajuns la medic, acesta a fost uimit să primească un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna. Descoperă în rândurile de mai jos ce ascundeau banalele simptome, de fapt.

Un tânăr cu dureri de cap a crezut că are doar o mahmureală după seara cu prietenii, dar când a ajuns la medic a primit un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt

Aceasta este dureroasa și surprinzătoarea poveste de viață a unui tânăr pe nume Benjamin Cornforth. Totul a început când acesta avea 21 de ani. Tânărul din Birmingham (Marea Britanie) era student la Universitatea Nottingham la momentul respectiv atunci când a debutat problema. Tânărul fusese cu o seară înainte în oraș cu prietenii și a crezut că durerile de cap de a doua zi sunt o consecință a mahmurelii. Totuși, când simptomele s-au agravat și a leșinat în timp ce se afla în campusul universitar, acesta a fost dus de urgență la spital pentru investigații.

Acolo, după numeroase analize, medicii i-au pus un diagnostic crunt și complet neașteptat, ce nu avea deloc legătură cu mahmureala! Mai exact, tânărul avea o tumoare pe creier.

Articolul continuă după reclamă

„Într-o vineri seară mă uitam la televizor alături de colegii mei de la facultate atunci când, dintr-odată, nu am mai putut urmări ce se întâmpla în emisiune și nici nu am mai putut vorbi. Am zis că poate e un fel de mahmureală, însă am fost complet uluit și aveam o senzație de amețeală puternică. Când m-am dus la toaletă, am simțit că totul se învârtea cu mine și într-un final am căzut, am leșinat”, a povestit tânărul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Văzând în ce stare e și observând dificultățile de vorbire, prietenii și colegii llui Ben s-au temut că ar fi vorba despre un accident vascular cerebral. Tânărul a fost dus de urgență la spital și numeroasele investigații au scos la iveală faptul că avea o tumoră la creier, situată în dreptul centrului vorbirii. Medicii i-au zis că îl externează după tratament, dar în timp convulsiile au reapărut și Ben Cornforth a fost supus unpr intervenții chirurgicale pentru extirparea tumorii. Astfel, bărbatulului i s-a făcut o craniotomie (operație de îndepărtare temporară a craniului cu scopul de a interveni la creier).

Deja doctorii i-au zis că au îndepărat o bucăți din tumoră și au ales să facă o biopsie, preventiv. Rezultatele au arătat că tânărul avea, de fapt, cancer cerebral în stadiul 4. Vestea a venit ca un șoc pentru el și apropiații săi. A urmat o lungă perioadă de tratamente agresive de chimioterapie și radioterapie.

colaj foto cu Benjamin Cornforth si prietenii sai
+1
Mai multe fotografii

În prezent, starea tânărului este una bună și acesta a decis să își facă publică povestea pentru a oferi lumii o lecție de optimism și ambiție, scoțând totodată în evidență faptul că în spatele unor simptome aparent banale se pot ascunde afecțiuni grave.

Ce să comanzi din meniu la restaurant, potrivit experților. Formula care îți dezvăluie preparatul optim... Alex Zotică a devenit primul sportiv cu Sindrom Down selectat în Lotul Național de Culturism pentru Campionatul Mondial ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cu cine s-a iubit Sorana Cîrstea înainte de Ţiriac. Relaţie secretă cu un bărbat celebru, s-a terminat urât! Cu cine s-a iubit Sorana Cîrstea înainte de Ţiriac. Relaţie secretă cu un bărbat celebru, s-a terminat urât!
Observatornews.ro Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura
Antena 3 Un bărbat care l-a descoperit pe Dumnezeu s-a dus la Poliție ca să recunoască o crimă de acum 35 de ani și aproape că n-a fost crezut Un bărbat care l-a descoperit pe Dumnezeu s-a dus la Poliție ca să recunoască o crimă de acum 35 de ani și aproape că n-a fost crezut
SpyNews Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026 Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Alex Zotică a devenit primul sportiv cu Sindrom Down selectat în Lotul Național de Culturism pentru Campionatul Mondial 2026
Alex Zotică a devenit primul sportiv cu Sindrom Down selectat în Lotul Național de Culturism pentru Campionatul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce să comanzi din meniu la restaurant, potrivit experților. Formula care îți dezvăluie preparatul optim
Ce să comanzi din meniu la restaurant, potrivit experților. Formula care îți dezvăluie preparatul optim
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat care l-a descoperit pe Dumnezeu s-a dus la Poliție ca să recunoască o crimă de acum 35 de ani și aproape că n-a fost crezut
Un bărbat care l-a descoperit pe Dumnezeu s-a dus la Poliție ca să recunoască o crimă de acum 35 de ani și... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria! Miniștrii interimari trebuie să plece!
La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria! Miniștrii interimari trebuie să plece! BZI
Fabrica de Arme din Cugir, împinsă la faliment. Arma de asalt 5,56 model NATO, uitată în rastel 
Fabrica de Arme din Cugir, împinsă la faliment. Arma de asalt 5,56 model NATO, uitată în rastel  Jurnalul
După aproape 20 de zile petrecute în largul Oceanului Atlantic, bricul Mircea construit în 1938 a ajuns în Puerto Rico
După aproape 20 de zile petrecute în largul Oceanului Atlantic, bricul Mircea construit în 1938 a ajuns în Puerto... Kudika
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . "A inceput sa planga, mi-a zis..."
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista... Redactia.ro
Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală
Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x