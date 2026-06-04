Un tânăr a crezut că e doar mahmur, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat lumea peste cap cu diagnosticul pus

Un tânăr a crezut că se simte rău din cauza mahmurelii, însă când a ajuns la medic viața lui s-a schimbat pentru totdeauna! Află ce diagnostic dificil a primit studentul.

Un tânăr avea dureri de cap și se simțea extrem de rău, dar a crezut că e vorba doar despre o simplă mahmureală, după seara petrecută în oraș cu prietenii. Totuși, când starea i s-a agravat și a ajuns la medic, acesta a fost uimit să primească un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna. Descoperă în rândurile de mai jos ce ascundeau banalele simptome, de fapt.

Un tânăr cu dureri de cap a crezut că are doar o mahmureală după seara cu prietenii, dar când a ajuns la medic a primit un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt

Aceasta este dureroasa și surprinzătoarea poveste de viață a unui tânăr pe nume Benjamin Cornforth. Totul a început când acesta avea 21 de ani. Tânărul din Birmingham (Marea Britanie) era student la Universitatea Nottingham la momentul respectiv atunci când a debutat problema. Tânărul fusese cu o seară înainte în oraș cu prietenii și a crezut că durerile de cap de a doua zi sunt o consecință a mahmurelii. Totuși, când simptomele s-au agravat și a leșinat în timp ce se afla în campusul universitar, acesta a fost dus de urgență la spital pentru investigații.

Acolo, după numeroase analize, medicii i-au pus un diagnostic crunt și complet neașteptat, ce nu avea deloc legătură cu mahmureala! Mai exact, tânărul avea o tumoare pe creier.

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„Într-o vineri seară mă uitam la televizor alături de colegii mei de la facultate atunci când, dintr-odată, nu am mai putut urmări ce se întâmpla în emisiune și nici nu am mai putut vorbi. Am zis că poate e un fel de mahmureală, însă am fost complet uluit și aveam o senzație de amețeală puternică. Când m-am dus la toaletă, am simțit că totul se învârtea cu mine și într-un final am căzut, am leșinat”, a povestit tânărul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Văzând în ce stare e și observând dificultățile de vorbire, prietenii și colegii llui Ben s-au temut că ar fi vorba despre un accident vascular cerebral. Tânărul a fost dus de urgență la spital și numeroasele investigații au scos la iveală faptul că avea o tumoră la creier, situată în dreptul centrului vorbirii. Medicii i-au zis că îl externează după tratament, dar în timp convulsiile au reapărut și Ben Cornforth a fost supus unpr intervenții chirurgicale pentru extirparea tumorii. Astfel, bărbatulului i s-a făcut o craniotomie (operație de îndepărtare temporară a craniului cu scopul de a interveni la creier).

Deja doctorii i-au zis că au îndepărat o bucăți din tumoră și au ales să facă o biopsie, preventiv. Rezultatele au arătat că tânărul avea, de fapt, cancer cerebral în stadiul 4. Vestea a venit ca un șoc pentru el și apropiații săi. A urmat o lungă perioadă de tratamente agresive de chimioterapie și radioterapie.

În prezent, starea tânărului este una bună și acesta a decis să își facă publică povestea pentru a oferi lumii o lecție de optimism și ambiție, scoțând totodată în evidență faptul că în spatele unor simptome aparent banale se pot ascunde afecțiuni grave.