Un tânăr a crezut că e doar mahmur, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat lumea peste cap cu diagnosticul pus

Un tânăr avea dureri de cap și se simțea extrem de rău, dar a crezut că e vorba doar despre o simplă mahmureală, după seara petrecută în oraș cu prietenii. Totuși, când starea i s-a agravat și a ajuns la medic, acesta a fost uimit să primească un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna. Descoperă în rândurile de mai jos ce ascundeau banalele simptome, de fapt.
Un tânăr cu dureri de cap a crezut că are doar o mahmureală după seara cu prietenii, dar când a ajuns la medic a primit un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt
Aceasta este dureroasa și surprinzătoarea poveste de viață a unui tânăr pe nume Benjamin Cornforth. Totul a început când acesta avea 21 de ani. Tânărul din Birmingham (Marea Britanie) era student la Universitatea Nottingham la momentul respectiv atunci când a debutat problema. Tânărul fusese cu o seară înainte în oraș cu prietenii și a crezut că durerile de cap de a doua zi sunt o consecință a mahmurelii. Totuși, când simptomele s-au agravat și a leșinat în timp ce se afla în campusul universitar, acesta a fost dus de urgență la spital pentru investigații.
Acolo, după numeroase analize, medicii i-au pus un diagnostic crunt și complet neașteptat, ce nu avea deloc legătură cu mahmureala! Mai exact, tânărul avea o tumoare pe creier.
„Într-o vineri seară mă uitam la televizor alături de colegii mei de la facultate atunci când, dintr-odată, nu am mai putut urmări ce se întâmpla în emisiune și nici nu am mai putut vorbi. Am zis că poate e un fel de mahmureală, însă am fost complet uluit și aveam o senzație de amețeală puternică. Când m-am dus la toaletă, am simțit că totul se învârtea cu mine și într-un final am căzut, am leșinat”, a povestit tânărul, potrivit celor de la mirror.co.uk.
Văzând în ce stare e și observând dificultățile de vorbire, prietenii și colegii llui Ben s-au temut că ar fi vorba despre un accident vascular cerebral. Tânărul a fost dus de urgență la spital și numeroasele investigații au scos la iveală faptul că avea o tumoră la creier, situată în dreptul centrului vorbirii. Medicii i-au zis că îl externează după tratament, dar în timp convulsiile au reapărut și Ben Cornforth a fost supus unpr intervenții chirurgicale pentru extirparea tumorii. Astfel, bărbatulului i s-a făcut o craniotomie (operație de îndepărtare temporară a craniului cu scopul de a interveni la creier).
Deja doctorii i-au zis că au îndepărat o bucăți din tumoră și au ales să facă o biopsie, preventiv. Rezultatele au arătat că tânărul avea, de fapt, cancer cerebral în stadiul 4. Vestea a venit ca un șoc pentru el și apropiații săi. A urmat o lungă perioadă de tratamente agresive de chimioterapie și radioterapie.
În prezent, starea tânărului este una bună și acesta a decis să își facă publică povestea pentru a oferi lumii o lecție de optimism și ambiție, scoțând totodată în evidență faptul că în spatele unor simptome aparent banale se pot ascunde afecțiuni grave.Ce să comanzi din meniu la restaurant, potrivit experților. Formula care îți dezvăluie preparatul optim... Alex Zotică a devenit primul sportiv cu Sindrom Down selectat în Lotul Național de Culturism pentru Campionatul Mondial ...