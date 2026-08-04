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Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, filma camera de hotel atunci când un detaliu i-a făcut pe toți să râdă cu lacrimi

Gabriela Prisăcariu și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a filmat camera de hotel în care stătea. Află ce detaliu i-a făcut pe mulți să se amuze.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 18:25 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 12:43
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Descoperă ce a filmat Gabriela Prisăcariu în camera ei de hotel | Antena 1
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Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au aniversat recent trei ani de la cununia religioasă, prilej cu care au decis să plece împreună cu fiul lor într-o vacanță memorabilă. Chiar în timp ce fotomodelul filma camera de hotel în care erau cazați, ochii curioși și vigilenți ai fanilor nu au ratat un detaliu complet neașteptat, ce i-a făcut pe mulți să râdă cu lacrimi. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba, de fapt.

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, filma camera de hotel atunci când un detaliu i-a făcut pe toți să râdă cu lacrimi

Este motiv de bucurie în familia lui Dani Oțil, căci el și Gabriela Prisăcariu au aniversat recent trei ani de la cununia religioasă. Evenimentul a avut loc pe 30 iulie 2023 și, contrar așteptărilor multora, a fost unul destul de restrâns, dar foarte elegant. Cununia religioasă s-a desfășurat la Mănăstirea Cașin, iar petrecerea a avut loc la o locație de vis de pe marginea unui lac. La eveniment au participat nu doar familiile și rudele celor doi miri, ci și prieteni apropiați și vedete, printre acestea numărându-se Florin Ristei, Răzvan Simion și Nicolai Tand.

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Ca să celebreze cei trei ani de la eveniment, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au decis să plece, împruenă cu fiul lor, Tiago, într-o minunată vacanță.

Încântată de camera de hotel în care s-au cazat, fotomodelul a decis să împărtășească totul cu urmăritorii săi de pe Instagram, așa că a pus mâna pe telefonul mobil și a început să filmeze în detaliu fiecare ungher al camerei. Totuși, ochii vigilenți și curioși ai internauților nu au ratat un detaliu complet neașteptat, observat în camera de hotel a familiei Oțil.

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Mai exact, undeva într-un colț, extrem de bine ghemuiți și ascunși, stăteau Dani Oțil și Tiago. Soțul i-a făcut semn partenerei sale să continue să meargă mai departe și să continue filmare, iar momentul a fost unul mai mult decât savuros. Filmarea poate fi văzută AICI, la click.ro.

imagine cu dani otil si gabriela prisacariu

Gluma matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost una mai mult decât amuzantă și a stârnit numeroase reacții și comentarii.

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