Antena Căutare
Home News Inedit A aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto de un milion de euro. Ceea ce a urmat a fost neașteptat

A aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto de un milion de euro. Ceea ce a urmat a fost neașteptat

O femeie a aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto, iar ce a urmat pare de necrezut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 18:07 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 18:31
Galerie
A aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto de un milion de euro. Ceea ce a urmat a fost neașteptat | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Femeia din Italia a fost la un pas să piardă un premiu în valoare de un milion de euro, după ce și-a aruncat biletul câștigător la gunoi. Totul s-a întâmplat după ce a mers la un magazin din cartier pentru a verifica cuponul. Aparatul a afișat mesajul că acesta este „neplătibil”, iar ea a înțeles, în mod eronat, că nu câștigase nimic, potrivit click.ro.

Citește și: Un cuplu a cumpărat o casă ieftină în Italia, dar a descoperit o capcană. De ce costa foarte puțin imobilul din Sicilia

Ce a urmat după ce a aruncat biletul câștigător la loto la gunoi

Ulterior, un membru al familiei i-a dezvăluit femeii că numerele jucate de ea fuseseră extrase. Când s-a întors la magazin, biletul era deja aruncat, iar gunoiul ridicat. Cuprinsă de panică, femeia a cerut ajutorul angajaților de la salubritate, care au pornit într-o căutare neobișnuită.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit lui Roberto Nicola Toscano, directorul companiei SANB din regiunea Puglia, sudul Italiei, operațiunea a durat mai bine de o zi. Femeia a avut noroc, biletul câștigător în valoare de un milion de euro fiind găsit în mod miraculos printre deșeuri.

„Printre ele se afla şi biletul pe care îl căutam, care, în mod miraculos, era încă intact”, a declarat acesta, citat de sursa menționată mai sus.

După ce a fost anunțată că biletul a fost recuperat, femeia nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a început să plângă.

Citește și: Ce a putut să găsească un român, atunci când a urcat la ultimul etaj al blocului, în Iași. A pozat totul și a arătat dovada

Destinul tragic avut de un alt câștigător din Italia

Un alt caz care a atras atenția în Italia este cel al unui fost șofer de camion, câștigător al marelui premiu în valoare de 220 de milioane de euro la SuperEnalotto. Bărbatul a murit subit la scurt timp după vestea cea mare. Întreaga avere a fost moștenită de cea de-a doua soție, potrivit click.ro.

Însă, odată cu suma cea mare, femeia a preluat și obligația de a plăti fostei soții a bărbatului o indemnizație lunară.

Potrivit legislației italiene, citată de sursa menționată mai sus, o persoană divorțată care primea pensie de întreținere, nu s-a recăsătorit și se află într-o situație de nevoie poate solicita o indemnizație succesorală din partea moștenitorului.

A aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto de un milion de euro. Ceea ce a urmat a fost neașteptat
+3
Mai multe fotografii

„În jurisprudență este bine stabilită natura indemnizației succesorale, care este în sarcina moștenitorului. Dacă persoana se află într-o situație de nevoie, beneficia deja de o pensie de întreținere și nu s-a recăsătorit, are dreptul să solicite această indemnizație”, notează click.ro.

Jumătate din barajele lumii ar putea deveni „funcțional moarte” până în 2060. Ce cauzează fenomenul îngrijorător: „E ca ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Are nouă copii cu patru femei, dar e măcinat de un mare regret. Marea dragoste l-a „distrus” Are nouă copii cu patru femei, dar e măcinat de un mare regret. Marea dragoste l-a &#8222;distrus&#8221;
Observatornews.ro ANIMAŢIE. Filmul tragediei de pe Clisura Dunării: Două greşeli care l-au costat viaţa pe Ionuţ ANIMAŢIE. Filmul tragediei de pe Clisura Dunării: Două greşeli care l-au costat viaţa pe Ionuţ
Antena 3 Ce avere are Mihaela Grădinaru. Declarația sa a fost făcută publică. Nicușor Dan: "Pentru a înlătura orice speculații" Ce avere are Mihaela Grădinaru. Declarația sa a fost făcută publică. Nicușor Dan: "Pentru a înlătura orice speculații"
SpyNews Nicușor Dan a publicat declarațiile de avere și de interese ale partenerei sale. Ce bunuri și venituri are Mirabela Grădinaru Nicușor Dan a publicat declarațiile de avere și de interese ale partenerei sale. Ce bunuri și venituri are Mirabela Grădinaru
Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
Citește și
Valurile de căldură ne îmbătrânesc prematur. Cât crește vârsta biologică în doar câteva zile
Valurile de căldură ne îmbătrânesc prematur. Cât crește vârsta biologică în doar câteva zile
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Un motan dispărut după un zbor de la Bacău la Bruxelles a fost găsit după 17 zile. Povestea lui Mișu
Un motan dispărut după un zbor de la Bacău la Bruxelles a fost găsit după 17 zile. Povestea lui Mișu
Mario Cimarro și modelul Bronislava Gregušová s-au despărțit. Cei doi au un copil împreună
Mario Cimarro și modelul Bronislava Gregušová s-au despărțit. Cei doi au un copil împreună Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Andreea Frățilă a vorbit o oră la telefon cu Cătălin Cazacu. Andrei Ștefănescu i-a dat de gol. Cum a reacționat prezentatoarea
Andreea Frățilă a vorbit o oră la telefon cu Cătălin Cazacu. Andrei Ștefănescu i-a dat de gol. Cum a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Organizația Mondială de Meteorogie anunță valuri de căldură extremă pe toată Planeta, până în noiembrie
Organizația Mondială de Meteorogie anunță valuri de căldură extremă pe toată Planeta, până în noiembrie Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Cheia unei vieți mai lungi, ascunsă într-un organ ignorat de medicină zeci de ani 
Cheia unei vieți mai lungi, ascunsă într-un organ ignorat de medicină zeci de ani  Jurnalul
Decizia prințului Harry care a surprins pe toată lumea: Ce le-a cerut fratelui său și lui Kate pentru Jocurile Invictus 2027
Decizia prințului Harry care a surprins pe toată lumea: Ce le-a cerut fratelui său și lui Kate pentru Jocurile... Kudika
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă... Redactia.ro
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x