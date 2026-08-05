O femeie a aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto, iar ce a urmat pare de necrezut.

A aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto de un milion de euro. Ceea ce a urmat a fost neașteptat | Shutterstok

Femeia din Italia a fost la un pas să piardă un premiu în valoare de un milion de euro, după ce și-a aruncat biletul câștigător la gunoi. Totul s-a întâmplat după ce a mers la un magazin din cartier pentru a verifica cuponul. Aparatul a afișat mesajul că acesta este „neplătibil”, iar ea a înțeles, în mod eronat, că nu câștigase nimic, potrivit click.ro.

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Ce a urmat după ce a aruncat biletul câștigător la loto la gunoi

Ulterior, un membru al familiei i-a dezvăluit femeii că numerele jucate de ea fuseseră extrase. Când s-a întors la magazin, biletul era deja aruncat, iar gunoiul ridicat. Cuprinsă de panică, femeia a cerut ajutorul angajaților de la salubritate, care au pornit într-o căutare neobișnuită.

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Potrivit lui Roberto Nicola Toscano, directorul companiei SANB din regiunea Puglia, sudul Italiei, operațiunea a durat mai bine de o zi. Femeia a avut noroc, biletul câștigător în valoare de un milion de euro fiind găsit în mod miraculos printre deșeuri.

„Printre ele se afla şi biletul pe care îl căutam, care, în mod miraculos, era încă intact”, a declarat acesta, citat de sursa menționată mai sus.

După ce a fost anunțată că biletul a fost recuperat, femeia nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a început să plângă.

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Destinul tragic avut de un alt câștigător din Italia

Un alt caz care a atras atenția în Italia este cel al unui fost șofer de camion, câștigător al marelui premiu în valoare de 220 de milioane de euro la SuperEnalotto. Bărbatul a murit subit la scurt timp după vestea cea mare. Întreaga avere a fost moștenită de cea de-a doua soție, potrivit click.ro.

Însă, odată cu suma cea mare, femeia a preluat și obligația de a plăti fostei soții a bărbatului o indemnizație lunară.

Potrivit legislației italiene, citată de sursa menționată mai sus, o persoană divorțată care primea pensie de întreținere, nu s-a recăsătorit și se află într-o situație de nevoie poate solicita o indemnizație succesorală din partea moștenitorului.

„În jurisprudență este bine stabilită natura indemnizației succesorale, care este în sarcina moștenitorului. Dacă persoana se află într-o situație de nevoie, beneficia deja de o pensie de întreținere și nu s-a recăsătorit, are dreptul să solicite această indemnizație”, notează click.ro.