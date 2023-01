Un urs și-a făcut 400 de selfie-uri, după ce a găsit o cameră de supraveghere. Animalul a devenit viral

Boulder Open Space și Mountain Parks au postat luni câteva dintre fotografiile inedite pe Twitter.

Citește și: Povestea copilei care s-a născut cu patru brațe și patru picioare. Vecinii ei o numesc ”fetița-păianjen”

Boulder Open Space and Mountain Parks operează 9 camere în jurul terenului unde există animalele sălbatice.

Camerele se activează și fac o fotografie atunci când simt mișcarea unui animal și apoi realizează videoclipuri cu o durată cuprinsă între 10 și 30 de secunde, scrie CNN.

Citește și: Femeia cu cel mai mare posterior a ieșit la un blind date. Cum a reacționat bărbatul când a văzut-o

„Recent, un urs a descoperit o cameră de supraveghere pe care o folosim pentru a monitoriza fauna sălbatică în spațiul deschis #Boulder. Din cele 580 de fotografii capturate, aproximativ 400 au fost selfie-uri cu ursul”, se arată în postarea Twitter.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c