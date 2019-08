Violată și luată la rost de către polițiști. „Știi ce o să i se întâmple omului ăstuia? Că o să îi distrugi viața?” 

O femeie în vârstă de 34 de ani, mamă a unui copil mic și victimă a unui viol a fost luată în râs de către polițiștii unei secții de poliție din București. „Știi ce o să i se întâmple omului ăstuia? Că o să îi distrugi viața?”

Victima l-a cunoscut pe agresor prin intermediul unei aplicații de socializare specială pentru întâlniri, cei doi s-au întâlnit de mai multe ori, însă acesta a violat-o pe femeie sâmbătă noaptea.

„În momentul ăla, n-am mai știut de mine. N-am știut să reacționez. Doar știam că o să mai facă asta și altor oameni. L-am rugat să se oprească, nu s-a oprit, deși a văzut că mi-e frică de el”, a povestit victima violului.

După ce a fost agresată sexual, femeie s-a dus la cea mai aproapiată secție de poliție de lângă casa bărbatului, însă polițiștii nu au fost atât de săritori pe cât se aștepta victima. Aceștia au dus la Spitalul Universitar din București, iar de acolo, aceasta a fost trimisă la Institutul de Medicină Legală

„Eu sângeram, aveam nevoie de îngrijiri medicale, așa că m-au dus la Universitar. Acolo, m-au lăsat să stau două ore pe targă, mi-au făcut niște investigații, dar n-am intrat la ginecologie, unde ar fi trebuit să intru. Când am intrat, după două ore, mi s-a spus că trebuie să mergem la IML. Poliția m-a dus la IML, acolo am dat peste un doctor care a fost ok, singurul cu care am interacționat bine, care a avut empatie”, a povestit victima.

Spitalul Universitare din București, este singurul spital din România, unde funcționează un centru-pilot pentru victimele violului. În momentul înființări, autoritățile au declarat că victimele nu vor mai fi puse pe drumuri între spital și IML

Ajunsă înapoi la spital, polițiștii i-au adresat întrebări victimei.Dintre cei cinci polițiști cu care a intrat în contact, patru au tratat-o cu îndoială. „Ești sigură că vrei să … că știi ce o să i se întâmple omului ăstuia? Că o să îi distrugi viața?” . Femeia le-a cerut acestora un ordin de protecție provizoriu deoarece agresorul știe unde locuiește aceasta împreună cu copilul său.

„Le-am zis de ordin de protecție, că am un copil mic acasă și mi-e frică, el știe unde stau și … vorbeam asta cu doi polițiști care erau pe scară, da? În fața secției de poliție. Mi-au zis că nu mai au nevoie de amprentele mele, că și așa m-aș fi murdărit, de parcă îmi păsa că mă murdăresc pe mâini. Când stăteam pe scară cu ei, efectiv pe unul îl bufnea râsul, când îi spuneam de ordinul de protecție, că nu mă simt în siguranță, și mi-a spus că: și așa v-am citit dosarul și nu aveți nici o șansă”, a povestit femeia.