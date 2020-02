Cioloş: Suntem gata să mergem în Parlament şi să prezentăm programul şi echipa noastră de guvernare, singuri sau într-o alianţă

Liderul PLUS Dacian Cioloş afirmă că formaţiunea sa este gata să meargă în Parlament şi să prezinte programul şi echipa de guvernare şi reiterează că poziţia sa, a PLUS, dar şi a Alianţei USR PLUS râmâne aceea că cea mai bună soluţie sunt alegerile anticipate.