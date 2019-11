Iohannis, în ultima zi de campanie: A fost o campanie bună, am avut întâlniri cu peste o sută de mii de oameni în total / Oamenii nu mai vor PSD şi birocraţie

"O campanie pe care eu o consider foarte bună. Am avut noroc de o echipă de campanie foarte bună, am ajuns în aproape 30 de judeţe, am avut întâlniri cu peste o sută de mii de oameni în total şi cred că personal şi direct am interacţionat cu câteva zeci de mii de români. Dacă tragem linie, pot să vă spun foarte clar: românii vor să scape de PSD”, a declarat Klaus Iohannis jurnaliştilor vineri, înaintea ultimului miting electoral din această campanie, care are loc la Bacău. Candidatul susţinut de PNL a precizat că o astfel de campanie "este o ocazie extraordinar de bună de a vorbi cu oamenii” şi că este mulţumit că a făcut acest lucru.

El a precizat că oamenii cu care a discutat în cele şase săptămâni s-au plâng "de încetineala procedurilor birocratice” şi că "PSD-ul a alimentat prioritar primăriile ocupate de pesedişti şi primarii PNL au cam rămas la urmă, ceea ce este absolut incorect”. "Români sunt şi unii şi alţii în comunităţi şi nu trebuie să alimentăm după preferinţe politice sau după găşti politice proiectele comunităţilor, până la urmă toţi românii au dreptul la o viaţă bună, la condiţii bune, la prestaţii publice bune”, a spus el. Şeful statului a spus că "sunt speranţe” cu privire la ridicarea vizelor pentru SUA şi că autorităţile române tratează "cu seriozitate” acest subiect.

Cu privire la criticile pe care i le-a adus Viorica Dăncilă în legătură cu faptul că România nu a fost inclusă în Spaţiul Shengen, acesta a ironizat-o pe candidata PSD. "Nu ştiu ce a înţeles contracandidata mea. Cred că mare lucru nu, din cum s-a comportat în politica externă, Schengen este însă o temă foarte serioasă şi importantă pentru România şi pentru români. Dacă vom avea, aşa cum se conturează, sper, la sfârşitul anului şi preşedinte şi guvern de la PPE, oameni dedicaţi soluţiilor şi deschişi, cred că putem să repunem cu succes pe tapet aceste probleme”, a afirmat preşedintele.

Sursa : news.ro