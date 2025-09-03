Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un, în aceeași fotografie. Reacția MAE

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut o reacție tranșantă după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături dictatorii lumii, la Bijing.

Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase au participat la parada militară organizată de la Bijing și s-au fotografiat alături de Xi Jinping, de preşedintele rus Vladimir Putin şi de liderul nord-coreean Kim Jong Un | Capturi Youtube & Profimedia

Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase, alături de soţia sa, au participat la parada militară organizată de preşedintele chinez Xi Jinping la Beijing, pentru a marca sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Cei trei apar în fotografii alături de dictatorii lumii: Xi, de preşedintele rus Vladimir Putin şi de liderul nord-coreean Kim Jong Un. Adrian Năstase a scris pe blog că este invitat în China în calitate de fost demnitar, transmite news.ro.

Ministrul de Externe, reacție tranșantă după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la Bijing

Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase, acesta fiind însoţit de soţia sa, apar în fotografiile oficiale făcute la Beijing, unde miercuri a avut loc o paradă militară pentru a marca sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. La grandiosul eveniment organizat de preşedintele chinez Xi Jinping au participat și preşedintele rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un.

Într-una dintre fotografii, Dăncilă şi soţii Năstase apar în spatele lui Xi, Putin şi Kim. De altfel, Adrian Năstase a scris pe blogul său că a fost invitat la evenimentele de la Beijing ca fost premier.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei şi a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară şi o recepţie oferită de liderii chinezi”, a notat, marţi, fostul premier.

De asemenea, el a menţionat că a avut o discuţie cu „doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politica internaţională, inclusiv despre războiul din Ucraina şi despre relaţia dintre China, Rusia şi India”.

Momentul în care Xi Jinping îi întâmpină pe Adrian Năstase și Viorica Dăncilă a fost publicat și în mediul online.

În acest context, Ministrul de Externe a avut o reacție tranșantă. Oana Ţoiu, afirmă, că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, consideră aceasta.

Ministrul de Externe a adăugat că invitaţia „indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României”.

„Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României - dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susţinerea democraţiilor şi a vecinilor noştri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a subliniat Oana Ţoiu.