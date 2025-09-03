Antena Căutare
Home News Actualitate Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un, în aceeași fotografie. Reacția MAE

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un, în aceeași fotografie. Reacția MAE

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut o reacție tranșantă după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături dictatorii lumii, la Bijing.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 12:11 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 12:32
Galerie
Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase au participat la parada militară organizată de la Bijing și s-au fotografiat alături de Xi Jinping, de preşedintele rus Vladimir Putin şi de liderul nord-coreean Kim Jong Un | Capturi Youtube & Profimedia

Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase, alături de soţia sa, au participat la parada militară organizată de preşedintele chinez Xi Jinping la Beijing, pentru a marca sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Cei trei apar în fotografii alături de dictatorii lumii: Xi, de preşedintele rus Vladimir Putin şi de liderul nord-coreean Kim Jong Un. Adrian Năstase a scris pe blog că este invitat în China în calitate de fost demnitar, transmite news.ro.

Ministrul de Externe, reacție tranșantă după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la Bijing

Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase, acesta fiind însoţit de soţia sa, apar în fotografiile oficiale făcute la Beijing, unde miercuri a avut loc o paradă militară pentru a marca sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. La grandiosul eveniment organizat de preşedintele chinez Xi Jinping au participat și preşedintele rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un.

Citește și: Cine este tânăra cu care Vladimir Putin ar fi avut o relație extraconjugală. Alisa Kharcheva ar fi avut 17 ani la momentul acela

Articolul continuă după reclamă

Într-una dintre fotografii, Dăncilă şi soţii Năstase apar în spatele lui Xi, Putin şi Kim. De altfel, Adrian Năstase a scris pe blogul său că a fost invitat la evenimentele de la Beijing ca fost premier.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei şi a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară şi o recepţie oferită de liderii chinezi”, a notat, marţi, fostul premier.

De asemenea, el a menţionat că a avut o discuţie cu „doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politica internaţională, inclusiv despre războiul din Ucraina şi despre relaţia dintre China, Rusia şi India”.

Momentul în care Xi Jinping îi întâmpină pe Adrian Năstase și Viorica Dăncilă a fost publicat și în mediul online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În acest context, Ministrul de Externe a avut o reacție tranșantă. Oana Ţoiu, afirmă, că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, consideră aceasta.

Citește și: Corina Năstase, însărcinată cu primul copil. Fostul premier Adrian Năastase va fi bunic de băiețel

Ministrul de Externe a adăugat că invitaţia „indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României”.

colaj foto adrian nastase si viorica dancila china
+6
Mai multe fotografii

„Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României - dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susţinerea democraţiilor şi a vecinilor noştri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a subliniat Oana Ţoiu.

Cazurile de COVID-19, în creștere în România! Cum își explică medicii acest lucru și ce ne recomandă...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei Miercuri, 03.09.2025, 10:41
Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Marti, 02.09.2025, 16:57 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Marti, 02.09.2025, 18:55
Mai multe
Citește și
Cazurile de COVID-19, în creștere în România! Cum își explică medicii acest lucru și ce ne recomandă
Cazurile de COVID-19, în creștere în România! Cum își explică medicii acest lucru și ce ne recomandă
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Ce taxe plătesc imigranții în România. Ce contribuții se rețin din salariul muncitorilor străini
Ce taxe plătesc imigranții în România. Ce contribuții se rețin din salariul muncitorilor străini
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x