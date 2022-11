Regele Charles III și regina consoartă Camilla au fost atacați cu ouă în timpul unei vizite oficiale. Ce se știe despre suspect

Regele Charles al III-lea şi regina consoartă Camilla se află într-un turneu de două zile în nordul Angliei. Prezenți în orașul York pentru a inaugura o statuie a reginei Elisabeta a II-a, membrii Familiei Regale au fost atacați cu ouă aruncate din direcția spectatorilor prezenți la ceremonie.

Un bărbat a fost arestat după ce a aruncat cu ouă în direcția Regelui Charles și a soției sale, regina Camilla, în timpul unei vizite în York, scrie Reuters, citat de Digi24. Tânărul se afla în mulțimea de spectatori prezenți la ceremonia tradițională din oraș, când a „lansat” cele patru ouă care se pot vedea surprinse și în imaginile publicate pe rețelele de socializare.

Se pare că bărbatul a fost auzit cum striga că Marea Britanie a fost „construită pe sângele sclavilor”, potrivit Daily Mail, citat de Antena3. Cu toate acestea, oul nu l-a lovit pe monarh, aterizând pe asfalt lângă acesta. În plus, cuplul regal nu a părut deranjat de incident şi şi-a continuat programul.

#BREAKING Man arrested in #York after throwing egg at #KingCharles and #QueenConsort . Appears he shouted about slavery.Egg landed on ground near the King.Crowds shouted back to the protestor “shame on you”. Latest pictures👇 pic.twitter.com/bXUM8vcMYT

Forțele de ordine au acționat rapid și s-au îndreptat înspre mulţime, imobilizând un protestatar care scanda tot felul de sloganuri. Alţi oameni din mulţime l-au apostrofat şi au strigat „Dumnezeu să-l ocrotească pe Rege”.

Se pare că și în 2022, în timpul unei vizite în Nottingham, centrul Angliei, automobilul regal al reginei Elisabeta a II-a a fost ţinta unui atac cu ouă. De asemenea, în 1995, un grup de protestatari antibritanici au aruncat cu ouă înspre Charles în timpul unei plimbări prin centrul oraşului Dublin.

În timp ce Regele Charles al III-lea îi saluta pe oamenii veniță să-i aducă un omagiu regretatei Regina Elisabeta a II-a, un britanic l-a apostrofat pe noul Suveran, vorbindu-i despre facturile la energie.

Regele Charles al III-lea a dat mâna cu câțiva dintre oamenii care așteptau la rând pentru a-i aduce un omagiu mamei sale. La un moment dat, un bărbat l-a strigat pentru a-i reproșa că organizează o paradă costisitoare, în contextul în care britanicii se confruntă cu o criză a facturilor la energie.

„Charles, în timp ce noi ne chinuim să ne încălzim locuințele, trebuie să plătim și pentru parada voastră. Contribuabilii plătesc 100 de milioane de lire sterline pentru voi, pentru ce?”, a spus bărbatul, potrivit Sky News.

"While we struggle to heat our homes, we have to pay for your parade."



During his visit to Cardiff today, King Charles was heckled over taxpayers' money.



Latest: https://t.co/BP4jNj9xyT pic.twitter.com/1YflX4up5O