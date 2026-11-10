Calendar ortodox 10 noiembrie 2026. Credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Cine a fost, prin ce suferințe a trecut și ce rugăciune pot rosti credincioșii în această zi sfântă.

Calendar ortodox 10 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Visarion de la Lainici | doxologia.ro

Zi importantă în calendarul ortodox pe 10 noiembrie 2026. Biserica îl cinstește pe Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, fost stareț al Mănăstirii Lainici, care a trecut prin suferințe cumplite în perioada regimului comunist. Canonizat în 2025, acesta este pomenit pentru credința, curajul și devotamentul său.

Calendar ortodox 10 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Visarion de la Lainici și ce rugăciune pot rosti credincioșii

Marți, 10 noiembrie 2026, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. În aceeași zi sunt pomeniți Sfântul Cuvios Arsenie Capadocianul, Sfântul Mucenic Orest și Sfinții Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart.

Cine a fost Sfântul Visarion de la Lainici

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Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici s-a născut pe 28 mai 1884, în comuna Secuieni, județul Bacău. Părinții săi se numeau Gheorghe și Ilinca și erau oameni simpli, apropiați de credință.

Potrivit Doxologia, a urmat școala primară în localitatea natală. Mai târziu, între anii 1900 și 1904, a studiat la Școala de cântăreți bisericești din Roman.

Dragostea pentru Biserică l-a îndrumat către viața monahală. În anul 1910, a intrat în monahism la Mănăstirea Frăsinei, unde a primit numele Visarion. În 1922, a fost hirotonit ieromonah, adică preot călugăr.

Un moment important din viața sa a avut loc în vara anului 1929. Atunci, a fost numit stareț al Mănăstirii Lainici de către episcopul Vartolomeu Stănescu. A rămas în această funcție până în anul 1951.

În timpul conducerii sale, mănăstirea s-a dezvoltat, iar obștea a ajuns să numere peste 20 de monahi și frați. Părintele Visarion s-a ocupat de viața duhovnicească a comunității și de buna rânduială a așezământului monahal.

Cum a murit Sfântul Visarion de la Lainici

Viața părintelui Visarion s-a încheiat în anul 1951. În acea perioadă, România se afla sub regimul comunist, iar viața Bisericii era supusă unor presiuni puternice.

Potrivit relatării publicate de Doxologia, starețul a fost bătut de comandantul unei unități militare care era staționată în incinta mănăstirii. În urma loviturilor primite, părintele Visarion a murit.

Rugăciune către Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici

„O, Sfinte Cuvioase Mucenice Visarion, ocrotitor și rugător înaintea lui Dumnezeu, tu, care ai îndurat suferințe și încercări grele fără să-ți pierzi credința, primește rugăciunea noastră și fii mijlocitor pentru sufletele noastre înaintea Domnului.

Roagă-te pentru noi, Sfinte Părinte, ca Dumnezeu să ne dăruiască putere în clipele de încercare, răbdare în fața necazurilor și înțelepciune atunci când avem de luat hotărâri importante. Ajută-ne să nu ne pierdem nădejdea atunci când drumul vieții devine greu și să găsim mereu puterea de a merge mai departe.

Tu, care ai rămas statornic în credință în ciuda suferințelor, învață-ne să fim mai buni, mai iertători și mai milostivi cu cei din jurul nostru. Îndepărtează din inimile noastre mânia, invidia, teama și gândurile rele. Ajută-ne să nu răspundem răului cu rău și să păstrăm pacea în suflet.

Sfinte Visarion, roagă-L pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască sănătate trupească și sufletească, să îi ocrotească pe copiii noștri, pe părinții noștri și pe toți cei dragi. Adu alinare celor bolnavi, mângâiere celor întristați și nădejde celor care trec prin momente de cumpănă.

Fii aproape de cei singuri, de cei aflați în suferință și de cei care nu mai găsesc puterea să se roage. Ajută-ne să ne apropiem de Dumnezeu cu inimă curată și să nu uităm niciodată puterea credinței.

Mijlocește pentru noi înaintea Tronului Ceresc și cere-I Domnului iertarea păcatelor, liniște în casele noastre și binecuvântare în toate lucrurile cele bune.

Sfinte Cuvioase Mucenice Visarion, nu ne lăsa lipsiți de ajutorul rugăciunilor tale, ci călăuzește-ne pașii spre mântuire, spre iubire și spre pace sufletească.

Amin!”

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