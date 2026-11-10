Antena Căutare
Home News Religie Calendar ortodox 10 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Visarion de la Lainici și ce rugăciune pot rosti credincioșii

Calendar ortodox 10 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Visarion de la Lainici și ce rugăciune pot rosti credincioșii

Calendar ortodox 10 noiembrie 2026. Credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Cine a fost, prin ce suferințe a trecut și ce rugăciune pot rosti credincioșii în această zi sfântă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 06:15 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 17:09
Calendar ortodox 10 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Visarion de la Lainici | doxologia.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Zi importantă în calendarul ortodox pe 10 noiembrie 2026. Biserica îl cinstește pe Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, fost stareț al Mănăstirii Lainici, care a trecut prin suferințe cumplite în perioada regimului comunist. Canonizat în 2025, acesta este pomenit pentru credința, curajul și devotamentul său.

Calendar ortodox 10 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Visarion de la Lainici și ce rugăciune pot rosti credincioșii

Marți, 10 noiembrie 2026, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. În aceeași zi sunt pomeniți Sfântul Cuvios Arsenie Capadocianul, Sfântul Mucenic Orest și Sfinții Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart.

Cine a fost Sfântul Visarion de la Lainici

Articolul continuă după reclamă

Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici s-a născut pe 28 mai 1884, în comuna Secuieni, județul Bacău. Părinții săi se numeau Gheorghe și Ilinca și erau oameni simpli, apropiați de credință.

Potrivit Doxologia, a urmat școala primară în localitatea natală. Mai târziu, între anii 1900 și 1904, a studiat la Școala de cântăreți bisericești din Roman.

Dragostea pentru Biserică l-a îndrumat către viața monahală. În anul 1910, a intrat în monahism la Mănăstirea Frăsinei, unde a primit numele Visarion. În 1922, a fost hirotonit ieromonah, adică preot călugăr.

Un moment important din viața sa a avut loc în vara anului 1929. Atunci, a fost numit stareț al Mănăstirii Lainici de către episcopul Vartolomeu Stănescu. A rămas în această funcție până în anul 1951.

În timpul conducerii sale, mănăstirea s-a dezvoltat, iar obștea a ajuns să numere peste 20 de monahi și frați. Părintele Visarion s-a ocupat de viața duhovnicească a comunității și de buna rânduială a așezământului monahal.

Cum a murit Sfântul Visarion de la Lainici

Viața părintelui Visarion s-a încheiat în anul 1951. În acea perioadă, România se afla sub regimul comunist, iar viața Bisericii era supusă unor presiuni puternice.

Potrivit relatării publicate de Doxologia, starețul a fost bătut de comandantul unei unități militare care era staționată în incinta mănăstirii. În urma loviturilor primite, părintele Visarion a murit.

Rugăciune către Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici

O, Sfinte Cuvioase Mucenice Visarion, ocrotitor și rugător înaintea lui Dumnezeu, tu, care ai îndurat suferințe și încercări grele fără să-ți pierzi credința, primește rugăciunea noastră și fii mijlocitor pentru sufletele noastre înaintea Domnului.

Roagă-te pentru noi, Sfinte Părinte, ca Dumnezeu să ne dăruiască putere în clipele de încercare, răbdare în fața necazurilor și înțelepciune atunci când avem de luat hotărâri importante. Ajută-ne să nu ne pierdem nădejdea atunci când drumul vieții devine greu și să găsim mereu puterea de a merge mai departe.

Tu, care ai rămas statornic în credință în ciuda suferințelor, învață-ne să fim mai buni, mai iertători și mai milostivi cu cei din jurul nostru. Îndepărtează din inimile noastre mânia, invidia, teama și gândurile rele. Ajută-ne să nu răspundem răului cu rău și să păstrăm pacea în suflet.

Sfinte Visarion, roagă-L pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască sănătate trupească și sufletească, să îi ocrotească pe copiii noștri, pe părinții noștri și pe toți cei dragi. Adu alinare celor bolnavi, mângâiere celor întristați și nădejde celor care trec prin momente de cumpănă.

Fii aproape de cei singuri, de cei aflați în suferință și de cei care nu mai găsesc puterea să se roage. Ajută-ne să ne apropiem de Dumnezeu cu inimă curată și să nu uităm niciodată puterea credinței.

Mijlocește pentru noi înaintea Tronului Ceresc și cere-I Domnului iertarea păcatelor, liniște în casele noastre și binecuvântare în toate lucrurile cele bune.

Sfinte Cuvioase Mucenice Visarion, nu ne lăsa lipsiți de ajutorul rugăciunilor tale, ci călăuzește-ne pașii spre mântuire, spre iubire și spre pace sufletească.

Amin!

Sfântul Visarion de la Lainici
Sfântul Visarion de la Lainici

Citește și: Primul preot chinez al Bisericii Ortodoxe Române a fost hirotonit. Cine e Dionisie Kenan Wang și unde va sluji

Ce este bine să faci de Sfântul Nectarie, pe 9 noiembrie 2026. Tradiții și lucruri de evitat în această zi...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro EXCLUSIV. Codul nescris al Familiei Metrorex. Un fost angajat dezvăluie cum intri aici: ai rude sau dai şpagă EXCLUSIV. Codul nescris al Familiei Metrorex. Un fost angajat dezvăluie cum intri aici: ai rude sau dai şpagă
Observatornews.ro Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești
Antena 3 O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit
AS.ro Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă
Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
Citește și
Ce este bine să faci de Sfântul Nectarie, pe 9 noiembrie 2026. Tradiții și lucruri de evitat în această zi
Ce este bine să faci de Sfântul Nectarie, pe 9 noiembrie 2026. Tradiții și lucruri de evitat în această zi
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Calendar ortodox 9 noiembrie 2026. Sfântul Nectarie, considerat vindecătorul bolilor grele. Ce rugăciune rostesc credincioșii
Calendar ortodox 9 noiembrie 2026. Sfântul Nectarie, considerat vindecătorul bolilor grele. Ce rugăciune rostesc...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x