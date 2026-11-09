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Primul preot chinez al Bisericii Ortodoxe Române a fost hirotonit. Cine e Dionisie Kenan Wang și unde va sluji

Primul preot chinez al Bisericii Ortodoxe Române a fost hirotonit la Cluj, pe data de 8 noiembrie, unde urmează să și slujească.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 14:52 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 14:57
Wang a vrut să studieze religia ortodoxă de când a venit în România | Facebook
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Kenan Wang, botezat Dionisie, a devenit primul preot de origine chineză al Bisericii Ortodoxe Române.

El a fost hirotonit pe 8 noiembrie, chiar de Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, de către mitropolitul Andrei Andreicuț, scrie Cluj Capitala.

Drumul lui Wang către biserica ortodoxă a fost unul lung, marcat de mai multe mutări și căutarea adevărului religios.

Hirotonirea sa a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Wang va sluji la Biserica Schimbarea la Față, de pe Bulevardul Eroilor, atât în limba română, cât și în engleză.

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Primul preot chinez al Bisericii Ortodoxe Române a fost hirotonit

Înainte să ajungă preot în România, Wang s-a născut și a locuit în China până la vârsta de 14 ani. Ulterior, a crescut în Brazilia înainte de a se muta în România, unde a urmat studii universitare de istorie și teologie ortodoxă la Universitatea din București, scrie Mediafax.

Deși nu provine dintr-o familie ortodoxă, Wang a ales să urmeze această cale în urma mai multor studii legate de religie și tradiții din diferite culturi, potrivit Putna.

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„Încă de la începutul adolescenței, eu am fost preocupat de sensul existenței, iar această reflecție, la final, m-a adus la ortodoxie. Dar, până a ajunge la punctul final, am trecut prin multe frământări,” a declarat Wang, scrie Formula As.

Potrivit declarațiilor sale, familia sa avea o bibliotecă vastă în China, ceea ce i-a permis să citească despre diferite domenii, înainte să ajungă la religie.

„Fiindcă ei erau in­te­lectuali aveam acasă o bibliotecă destul de mare și am avut acces la tot ce voiam să citesc,” a dezvăluit Wang. „Oricum, eram o ființă mai interiorizată, nu ieșeam cu prie­tenii. Așa am început să citesc, așa a început aspi­rația mea către religie.”

Dionisie Kenan Wang a fost botezat acum doar câțiva ani

Deși a vrut să studieze religia ortodoxă de când a venit în România, Wang nu a putut urma cursurile de teologie pentru că nu era botezat. În schimb, a ales să studieze istoria.

„Așa că am dat la istorie, unde am început și un doctorat, iar apoi la teologie, abia anul trecut,” declara Wang în 2023.

În 2023, Wang a vorbit în trecut despre cum l-a schimbat botezul și cum și-ar dori să ajungă preot, țel pe care și l-a îndeplinit în sfârșit.

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„Pot spune că acum, că sunt ortodox și sunt și botezat, simt o siguranță, o liniște, simt că, în sfârșit, supra­vie­țui­rea nu mai este o temă pentru mine,” a declarat Wang atunci. „Mi-aș dori mult să fiu preot, este un fel de a trăi închinat lui Dumnezeu și vreau să mă apropii de El, în loc să mă ocup de ceva mai lumesc.”

Acum că și-a împlinit visul și a devenit preot, va sluji la Biserica Schimbarea la Față, de pe Bulevardul Eroilor, nr 24-26.

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