Primul preot chinez al Bisericii Ortodoxe Române a fost hirotonit. Cine e Dionisie Kenan Wang și unde va sluji

Kenan Wang, botezat Dionisie, a devenit primul preot de origine chineză al Bisericii Ortodoxe Române.
El a fost hirotonit pe 8 noiembrie, chiar de Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, de către mitropolitul Andrei Andreicuț, scrie Cluj Capitala.
Drumul lui Wang către biserica ortodoxă a fost unul lung, marcat de mai multe mutări și căutarea adevărului religios.
Hirotonirea sa a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Wang va sluji la Biserica Schimbarea la Față, de pe Bulevardul Eroilor, atât în limba română, cât și în engleză.
Primul preot chinez al Bisericii Ortodoxe Române a fost hirotonit
Înainte să ajungă preot în România, Wang s-a născut și a locuit în China până la vârsta de 14 ani. Ulterior, a crescut în Brazilia înainte de a se muta în România, unde a urmat studii universitare de istorie și teologie ortodoxă la Universitatea din București, scrie Mediafax.
Deși nu provine dintr-o familie ortodoxă, Wang a ales să urmeze această cale în urma mai multor studii legate de religie și tradiții din diferite culturi, potrivit Putna.
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„Încă de la începutul adolescenței, eu am fost preocupat de sensul existenței, iar această reflecție, la final, m-a adus la ortodoxie. Dar, până a ajunge la punctul final, am trecut prin multe frământări,” a declarat Wang, scrie Formula As.
Potrivit declarațiilor sale, familia sa avea o bibliotecă vastă în China, ceea ce i-a permis să citească despre diferite domenii, înainte să ajungă la religie.
„Fiindcă ei erau intelectuali aveam acasă o bibliotecă destul de mare și am avut acces la tot ce voiam să citesc,” a dezvăluit Wang. „Oricum, eram o ființă mai interiorizată, nu ieșeam cu prietenii. Așa am început să citesc, așa a început aspirația mea către religie.”
Dionisie Kenan Wang a fost botezat acum doar câțiva ani
Deși a vrut să studieze religia ortodoxă de când a venit în România, Wang nu a putut urma cursurile de teologie pentru că nu era botezat. În schimb, a ales să studieze istoria.
„Așa că am dat la istorie, unde am început și un doctorat, iar apoi la teologie, abia anul trecut,” declara Wang în 2023.
În 2023, Wang a vorbit în trecut despre cum l-a schimbat botezul și cum și-ar dori să ajungă preot, țel pe care și l-a îndeplinit în sfârșit.
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„Pot spune că acum, că sunt ortodox și sunt și botezat, simt o siguranță, o liniște, simt că, în sfârșit, supraviețuirea nu mai este o temă pentru mine,” a declarat Wang atunci. „Mi-aș dori mult să fiu preot, este un fel de a trăi închinat lui Dumnezeu și vreau să mă apropii de El, în loc să mă ocup de ceva mai lumesc.”
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