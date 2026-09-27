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Câte zile lucrătoare are luna octombrie 2026. Calendarul complet al lunii

Luna octombrie 2026 are 31 de zile calendaristice, dintre care 22 sunt zile lucrătoare. În această lună nu există nicio sărbătoare legală care să ofere angajaților din România o zi liberă în timpul săptămânii.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 15:34 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 16:00
Calendarul lunii octombrie | pexels
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Octombrie 2026 începe într-o zi de joi și se încheie sâmbătă, 31 octombrie. Pentru persoanele care lucrează de luni până vineri, luna cuprinde 22 de zile de muncă și 9 zile de weekend. Potrivit www.edenred.ro, în octombrie 2026 sunt 22 de zile lucrătoare, iar luna nu cuprinde nicio sărbătoare legală. Este astfel una dintre lunile anului 2026 cu un număr ridicat de zile de muncă.

Câte zile lucrătoare sunt în octombrie 2026

Octombrie 2026 are 22 de zile lucrătoare. Pentru un program standard de lucru de opt ore pe zi, acest lucru înseamnă un total de 176 de ore lucrătoare. Conform www.firme360.ro, situația lunii octombrie 2026 este următoarea: 31 de zile calendaristice, 22 de zile lucrătoare, 9 zile de weekend, 176 de ore lucrătoare, pentru un program de 8 ore pe zi, 0 sărbători legale. Prin urmare, pentru angajații care au un program obișnuit de luni până vineri, toate zilele din timpul săptămânii sunt zile de lucru în octombrie 2026.

În total, luna are cinci zile de joi, cinci zile de vineri și cinci zile de sâmbătă, în timp ce zilele de luni, marți, miercuri și duminică apar de câte patru ori.

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Sunt zile libere legale în octombrie 2026?

Nu există zile libere legale în luna octombrie 2026. Așadar, sărbătorile religioase importante din această lună nu determină automat acordarea unei zile libere de la serviciu. Conform calendarului zilelor lucrătoare publicat de www.edenred.ro, octombrie are 31 de zile calendaristice și 22 de zile lucrătoare, fără sărbători legale. Luna octombrie include, totuși, mai multe sărbători religioase importante. Pe 14 octombrie este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Parascheva, iar pe 26 octombrie este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Pe 27 octombrie este sărbătorit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.
Aceste sărbători nu se regăsesc însă printre zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează la nivel național.

Câte weekenduri sunt în octombrie 2026

În octombrie 2026 sunt 9 zile de weekend. Sâmbetele sunt pe 3, 10, 17, 24 și 31 octombrie, iar duminicile pe 4, 11, 18 și 25 octombrie. Astfel, luna are patru weekenduri complete – 3-4, 10-11, 17-18 și 24-25 octombrie – plus ziua de sâmbătă, 31 octombrie. Conform www.workingdays.org, octombrie 2026 însumează 22 de zile lucrătoare și 9 zile de weekend.

Când se schimbă ora în octombrie 2026

Octombrie aduce și trecerea la ora de iarnă. În România, schimbarea are loc în ultima duminică din octombrie, care în 2026 este pe 25 octombrie. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar ora 04:00 devine ora 03:00. Ziua de 25 octombrie va avea astfel 25 de ore. Schimbarea orei are loc însă duminica și nu modifică numărul de zile lucrătoare din octombrie.

Câte zile lucrătoare mai sunt până la finalul anului 2026

După octombrie urmează două luni în care există și zile libere legale. Noiembrie 2026 are 20 de zile lucrătoare, iar 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, este zi liberă legală. Ziua următoare, 1 Decembrie – Ziua Națională a României, este de asemenea zi liberă legală. În decembrie 2026 sunt 21 de zile lucrătoare, potrivit calendarului publicat de www.edenred.ro. Crăciunul, pe 25 decembrie, cade vineri, iar a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, cade sâmbătă.

Octombrie 2026 are 22 de zile lucrătoare

Pe scurt, octombrie 2026 are 31 de zile calendaristice, dintre care 22 sunt zile lucrătoare și 9 sunt zile de weekend. Nu există nicio sărbătoare legală nelucrătoare în această lună, astfel că pentru un program obișnuit de luni până vineri rezultă 176 de ore de muncă, la o normă de opt ore pe zi.

Luna începe joi, 1 octombrie, și se încheie sâmbătă, 31 octombrie, iar în noaptea de 24 spre 25 octombrie România trece la ora de iarnă.

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