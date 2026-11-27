Pe data de 27 noiembrie, în calendarul ortodox e pomenit Sfântul Iacob Persul, cunoscut drept sfântul care și-a renegat credința și apoi a murit pentru ea.

Vineri, 27 noiembrie, credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul, unul dintre sfinții a căror viață e prezentată drept o lecție despre pocăință.

Potrivit scrierilor religioase, Iacob nu a acceptat credința de la început, ci a preferat să primească favoruri de la un rege păgân.

Însă, în urma sfaturilor mamei și soției, Iacob s-a răzgândit și a revenit la credința creștină, pentru care și-a dat ulterior și viața.

În aceeași zi, calendarul ortodox îi mai pomenește pe Sfinții Cuvioși Natanael și Pinufrie, potrivit Agerpres.

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Sfântul Iacob Persul, sfântul care și-a renegat credința și apoi a murit pentru ea

Iacob s-a născut în Persia, în cetatea Elani, într-o familie de creștini. Potrivit scrierilor religioase, el a fost crescut în credință. Mama lui era creștină, iar el s-a căsătorit tot cu o creștină, scrie Doxologia.

Cariera sa l-a dus departe de credința sa, însă, atunci când a ajuns dregător la curtea regelui Isdegherd I, care a domnit între 399 și 420. Suveranul l-ar fi îndrăgit atât de mult pe Iacob încât acesta a devenit responsabil de palatele împărătești, o slujbă care i-a adus bogăție și onoruri, potrivit Basilica.

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Tocmai aceste privilegii l-au îndepărtat de credință și, Iacob a renunțat la Hristos. Aadus jertfe idolilor și s-a închinat împreună cu regele.

Atunci când mama și soția lui au aflat de acest comportament, au intervenit și l-au mustrat într-o scrisoare în care îi reproșau lui Iacob că l-a părăsit pe Hristos pentru o cinste omenească.

Potrivit Doxologia, Iacob a citit scrisoarea în timp ce se afla cu regele în afara cetății și cuvintele familiei au avut un impact semnificativ asupra sa. Ar fi început să plângă și să îi ceară iertare lui Dumnezeu.

Câțiva slujitori păgâni l-au văzut plângând și rugându-se, așa că l-au anunțat pe rege. Conducătorul a ales să îl execute într-un mod lent și violent, pentru a da un exemplu celorlalți creștini.

O parte din moaștele lui Iacob se află în România

Regele ar fi încercat să îi reproșeze lui Iacob toate onorurile pe care i le-a dat. Sfântul ar fi amintit că tatăl regelui a murit și că beneficiile lumești nu sunt importante în viața de apoi. Pentru replica îndrăzneață, regele l-a condamnat la o moarte în chinuri.

În timpul torturii, Iacob se ruga și îi mulțumea lui Dumnezeu că are puterea să reziste. Deși prietenii lui au încercat să îl convingă să renunțe la credință, Iacob a refuzat.

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Povestea Sfântului Iacob Persul are și o legătură directă cu România. Un fragment din moaștele sale se păstrează din 1697 la Mănăstirea Dragomirna din județul Suceava, ctitoria Mitropolitului Anastasie Crimca, scrie Basilica.

Biserica mănăstirii are hramul Pogorârea Sfântului Duh, iar celelalte părți din moaștele Sfântului au ajuns, de-a lungul timpului, la Ierusalim, Roma și în Portugalia.

Pentru credincioși, Sfântul Iacob Persul e un exemplu de pocăința și de iertarea lui Dumnezeu, atunci când sunt recunoscute păcatele.