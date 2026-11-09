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Calendar ortodox 9 noiembrie 2026. Sfântul Nectarie, considerat vindecătorul bolilor grele. Ce rugăciune rostesc credincioșii

Calendar ortodox 9 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Nectarie, ocrotitorul bolnavilor, și ce rugăciune poți rosti pentru sănătate.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 06:00 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 23:57
Calendar ortodox 9 noiembrie 2026. Sfântul Nectarie, considerat vindecătorul bolilor grele. Ce rugăciune rostesc credincioșii | Shutterstock
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Calendar ortodox 9 noiembrie 2026. Creștinii ortodocși îl pomenesc luni pe Sfântul Nectarie de la Eghina, cunoscut în tradiția religioasă drept făcător de minuni și ocrotitor al celor care suferă de boli grave. Credincioșii îi cer ajutorul în momentele dificile și se roagă pentru sănătatea lor și a celor dragi.

Luni, 9 noiembrie 2026, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți ai ortodoxiei. Acesta este considerat, în tradiția religioasă, făcător de minuni și ocrotitor al persoanelor care suferă de boli grave, inclusiv cancer.

Sfântul Nectarie s-a născut în anul 1846 și a fost mitropolit de Pentapole. Și-a petrecut ultimii ani ai vieții pe insula Eghina, din Grecia, unde a întemeiat o mănăstire. A trecut la cele veșnice în anul 1920, iar Biserica Ortodoxă îl cinstește anual pe 9 noiembrie.

Rugăciune către Sfântul Nectarie pentru sănătate și vindecarea celor bolnavi

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Cu ocazia sărbătorii din 9 noiembrie, credincioșii se pot ruga pentru sănătatea lor și a celor dragi.

Iată o rugăciune inspirată din tradiția ortodoxă, prin care este cerut ajutorul Sfântului Nectarie în momentele de suferință: „Sfinte Ierarhe Nectarie, făcătorule de minuni și ocrotitorule al celor aflați în suferință, ascultă rugăciunea noastră și mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu.

Tu, care ai cunoscut durerea și încercările vieții, fii alături de cei bolnavi, de cei apăsați de teamă și de cei care își caută alinarea în credință.

Roagă-te Domnului pentru cei care se luptă cu boli grele, pentru cei care suferă de cancer și pentru familiile lor. Dă-le putere să treacă prin încercări, răbdare în suferință și nădejde în fiecare zi.

Luminează mintea medicilor care îi îngrijesc, binecuvântează tratamentele și ajută-i pe cei bolnavi să găsească alinare, sprijin și vindecare, după voia lui Dumnezeu.

Sfinte Nectarie, nu îi părăsi pe cei care îți cer ajutorul cu credință. Adu pace în sufletele lor, întărește-le nădejdea și mijlocește pentru sănătatea și mântuirea lor.
Amin.”

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