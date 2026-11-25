Miercuri, 25 noiembrie 2026, credincioșii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul creștin.

Tot pe 25 noiembrie e pomenit și Sfântul Mare Mucenic Mercurie. Ziua mai are o însemnătate liturgică, pentru că e Odovania.

Adică încheierea prăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, sărbătorită pe 21 noiembrie.

Sărbătoarea vine în plin Post al Crăciunului, dar nu are dezlegare la pește, ulei sau vin.

Sfânta Ecaterina nu e pomenită doar de ortodocși, ci apare și în calendarul catolic în aceeași zi, drept Sfânta Muceniță Ecaterina din Sinai sau drept Sfânta Ecaterina din Alexandria, fecioară și martiră.

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Cine a fost Sfânta Mare Muceniță Ecaterina

Sfânta Ecaterina s-a născut în Alexandria Egiptului, într-o familie înstărită, scrie Agerpres. Potrivit scrierilor religioase, era fiica lui Consta, un fost împărat. La 18 ani, era deja cunoscută atât pentru frumusețea, cât și pentru înțelepciunea ei.

Tânăra îi studiase pe Homer, Vergiliu, Aristotel și Platon, citise scrierile lui Asclepios, Hipocrate și Galenus și stăpânea retorica și logica. Sfânta a trăit în secolul al IV-lea, în vremea persecuțiilor împotriva creștinilor, scrie ProTV.

În timpul unei mari sărbători închinate zeilor romani, la care participa împăratul, Ecaterina a intrat în templu și a condamnat în fața tuturor închinarea la idoli.

Impresionat de curajul ei, împăratul a încercat să o convingă să se închine zeilor. Pentru asta a adus 50 de filosofi care să o înfrunte într-o dezbatere publică. Înainte de confruntare, Arhanghelul Mihail i s-a arătat Ecaterinei și i-a făgăduit că Dumnezeu îi va da înțelepciunea de a birui.

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Rezultatul l-ar fi înfuriat pe împărat, însă, pentru că filosofii ar fi recunoscut adevărul credinței în Hristos și mulți alți oameni s-au convertit datorită argumentelor tinerei.

Ecaterina a fost condamnată la un moarte, după ce a fost torturată. Ar fi fost legată de o osie cu 4 roți prevăzute cu țepi, însă roțile s-au rupt, iar bucățile lor i-au ucis pe unii dintre cei care priveau. De aceea, în icoane sfânta apare alături de o roată.

Femeile din cetate ar fi rugat-o să-și cruțe viața, dar Ecaterina a refuzat și a fost decapitată, scrie Alba24. Potrivit tradiției, din rana ei ar fi curs lapte în loc de sânge, iar îngerii i-ar fi dus trupul pe Muntele Sinai.

Datorită învățăturii ei, Sfânta Ecaterina e considerată ocrotitoarea elevilor și studenților, fetelor nemăritate, dar și a celor care îi poartă numele, potrivit Alba24. În ziua ei, credincioșii merg la slujbă și se roagă pentru sănătate, ocrotire și călăuzire.

Tradiții și superstiții de Sfânta Ecaterina

Există numeroase tradiții de Sfânta Ecaterina, în funcție de zonă. În unele zone, fetele necăsătorite țin post în ajunul sărbătorii, în speranța că își vor visa ursitul. Se crede că sfânta le ajută să-și găsească un soț bun și credincios.

Vremea de pe 25 noiembrie ar anunța cum va fi iarna. Frigul și ninsoarea prevestesc o iarnă lungă și grea, iar o zi blândă, o iarnă ușoară. Nu se lucrează la câmp, ca să nu fie supărată sfânta.

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Își sărbătoresc ziua numelui femeile care se numesc Ecaterina, dar și cele cu nume derivate. Printre acestea se numără Cătălina, Catrina, Catinca, Caterina, Cati, Catina, Catița și Tincuța. De asemenea, bărbații care poartă numele Cătălin își serbează onomastica tot astăzi.

În zilele următoare, pe 26 noiembrie, de Sfântul Stelian, e dezlegare doar la ulei și vin. Dezlegare la pește e pe 28 noiembrie, de Sfântul Arsenie de la Prislop, pe 29 noiembrie, duminică, și pe 30 noiembrie, de Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României.