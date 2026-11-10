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Cine este Sfântul Mina, sărbătorit pe 11 noiembrie 2026. De ce este considerat ocrotitorul celor păgubiți și nedreptățiți

Sfântul Mina este sărbătorit pe 11 noiembrie 2026. Cine a fost Marele Mucenic Mina, de ce este ocrotitorul celor păgubiți și ce rugăciune pot rosti credincioșii în această zi de mare sărbătoare.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 17:14
Cine este Sfântul Mina, sărbătorit pe 11 noiembrie 2026 | doxologia.ro
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Credincioșii ortodocși îl sărbătoresc miercuri, 11 noiembrie 2026, pe Sfântul Mare Mucenic Mina, cunoscut drept ocrotitorul celor păgubiți și nedreptățiți.

Oamenii se roagă acestuia atunci când pierd un lucru de valoare, sunt înșelați sau trec prin situații nedrepte.

Cine este Sfântul Mina, sărbătorit pe 11 noiembrie 2026

Sfântul Mina era de origine egipteană și a trăit în perioada împăratului Maximian. Acesta a fost soldat în armata romană și făcea parte din cohorta numită Rutalia.

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Deși avea o carieră militară, Mina nu a renunțat niciodată la credința creștină. În perioada persecuțiilor împotriva creștinilor, el a ales să părăsească armata și să se retragă în munți. Acolo a dus o viață simplă, petrecută în post și rugăciune.

Hotărârea sa de a-și păstra credința a devenit și mai puternică atunci când a aflat că în cetatea Cotiani, din Frigia, urma să aibă loc o mare sărbătoare păgână. Sfântul Mina a coborât din munți și a mers în mijlocul oamenilor pentru a-și mărturisi credința în Hristos, scrie doxologia.ro.

Gestul său a atras atenția conducătorilor cetății. A fost prins, anchetat și supus unor chinuri cumplite pentru că a refuzat să se lepede de creștinism. După ce a fost supus la chinuri, ars și târât peste obiecte ascuțite, Sfântul Mina a fost condamnat la moarte prin decapitare.

Biserica Ortodoxă îl pomenește în fiecare an pe 11 noiembrie, ca pe unul dintre martirii care au rămas statornici în credință până la sfârșitul vieții.

De ce este Sfântul Mina ocrotitorul celor păgubiți și nedreptățiți

Sfântul Mare Mucenic Mina este cunoscut în tradiția ortodoxă drept ocrotitorul celor păgubiți. Credincioșii i se roagă atunci când pierd bani, bijuterii, documente sau alte obiecte importante. De asemenea, îi cer ajutorul atunci când sunt înșelați, nedreptățiți sau nu reușesc să afle adevărul într-o anumită situație.

De-a lungul anilor, credincioșii au povestit că au reușit să găsească obiecte pierdute sau să recupereze bunuri care le fuseseră furate rugându-se Sfântului Mina.

Potrivit basilica.ro, Biserica îl consideră pe Sfântul Mina protectorul păgubiților.

În fiecare an, pe 11 noiembrie, numeroși oameni merg la bisericile care îi poartă hramul pentru a se ruga și a cere ajutor. Unii cer să își recupereze bunurile pierdute, alții se roagă pentru dreptate, liniște sufletească și puterea de a trece peste momentele grele.

Rugăciunea făcătoare de minuni către Sfântul Mucenic Mina

„Preasfinte şi întru tot lăudat Mare Mucenic Mina, de minuni făcătorule, primeşte această rugăciune de la mine, nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor cu lacrimi fierbinţi ma rog ţie. Vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia şi ticăloşia mea, vezi bubele şi rănile trupului şi sufletului meu!

Mă rog ţie, Sfinte Mina, grăbeşte-te a mă ajuta cu neincetatele şi sfintele tale rugăciuni. Ia aminte la suspinele mele si nu ma trece cu vederea, că ştiu, Sfinte al lui Dumnezeu, că ai pătimit munci grele şi chinuri înfricoşătoare pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferinte astazi vietuiesti luminat si ai aflat dar de Dumnezeu.

Fiindca ne-am incredintat ca si dupa mutarea ta din viata aceasta trecatoare, cine a nazuit la sfanta biserica ta si cu credinta ti s-a rugat nu a ramas neajutat. Ca cine te-a chemat pe tine intru ajutor si nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni facatorule, si tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, in pagube fiind si alergand spre ajutorul tau, nu i-ai descoperit paguba lui? Minunile si ajutorul tau m-au facut si pe mine sa alerg la ajutorul tau, să cred ca la orice facere de bine esti gata ajutător şi grabnic folositor.

Şi eu acum, fiind scârbit şi în pagubă, alerg către tine cu credinţă şi cu lacrimi, îngenunchind, mă rog ţie, Sfinte şi Mare Mucenic Mina, ca să te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine păgubaşul şi scârbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugaciunea ta cea muceniceasca, ci te-a ascultat si te-a intarit si te-a primit in cerestile locasuri.
Roagă-te ca sa fiu si eu ajutat si miluit pentru rugaciunile tale, si din pagube si necazuri izbavit, ca sa laud si bine sa cuvantez si sa slavesc intru tot laudatul si preaputernicul nume al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.”

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