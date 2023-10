Minunile Sf. Parascheva. Povestea tinerei care a fost vindecată de leucemie

Minunile săvârșite de Cuvioasa Parascheva sunt nenumărate. Multe dintre ele sunt cunoscute din povestirile celor care le-au primit, însă și mai multe au rămas în taina celor care le-au trăit pe pielea lor.

Sfânta Parascheva este sărbătorită, an de an, pe data de 14 octombrie. Cuvioasa s-a născut la începutul secolului al XI-lea, în satul Epivat, nu departe de Constantinopol, din părinți bogați și binecredincioși.

La vârsta de zece ani, ea aude pentru prima dată strigătul dumnezeiesc: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie”, și, astfel, alege să își părăsească părinții pentru Hristos și să își petreacă restul vieții în locurile sfinte: își schimbă hainele cu îmbrăcămintea unui cerșetor, potrivit crestinortodox.ro.

Însă, la vârsta de 20 de ani, un înger îi apare în vis și îi spune că trebuie să se întoarcă în locurile părintești. Potrivit tradiției, Sf. Parascheva revine în Epivat, fără să dezvăluie cuiva cine este, continuând să își trăiască ultimele zile în slujba lui Dumnezeu. Trece la cele sfinte la vârsta de 27 de ani, fiind îngropată ca o străină, aproape de mare.

Moaştele Cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo, iar în secolul al XVI-lea au fost duse la Constantinopol. În anul 1641, voievodul Vasile Lupu a reuşit să le aducă la Iaşi, aşezându-le în biserica Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”, potrivit Digi24.

Racla Sfintei Parascheva a fost mutată în Catedrala Mitropolitană la sfârşitul secolului al XIX-lea, în anul 1888, după ce moaştele au scăpat neatinse din incendiul de la Biserica „Trei Ierarhi”. De atunci, moaştele Cuvioasei Parascheva se află la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, potrivit sursei citate mai sus.

Minuni înfăptuite de Sfânta Cuvioasă Parascheva

Minunile săvârșite de Sfânta Cuvioasă Parascheva au făcut ca, an de an, numărul pelerinilor care vin la Iași să fie în creștere. Încă din ajun, mii de oameni din toate colțurile țării se îndreaptă spre Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se află moaștele Cuvioasei Parascheva.

Iată câteva dintre minunile petrecute de-a lungul anilor la racla Cuvioasei!

Tânăra vindecată de leucemie

În anul 1950, o tânără studentă din Iași a fost diagnosticată cu leucemie. Cu multă durere, atât bolnava, cât și familia acesteia, au alergat la Moaștele Sfintei Parascheva și, cu multe lacrimi, i-au cerut ajutor de sănătate. După numai două luni de rugăciuni stăruitoare, post și sfinte slujbe, tânăra s-a vindecat de această boală incurabilă și a putut să-și continue studiile, potrivit crestinortodox.ro.

Bărbatul vindecat de cancer

După mai multe analize medicale, un ieșean în varstă de doar 30 de ani a aflat că are cancer. Fără a-l anunța pe pacient, doctorul a spus familiei acestuia că bolnavul mai are de trăit cel mult două luni de zile. Intuind faptul că are o boală grea, despre care nu i s-a spus direct, după ieșirea din spital, bolnavul și-a anunțat rudele că întârzie un ceas și s-a îndreptat spre Catedrală.

Când i-a venit rândul să se închine Sfintei Parascheva, acesta a cuprins racla în brațe și a stat astfel vreme de aproape o jumătate de oră, spre supărarea celorlalți, care așteptau la rând. El s-a rugat Sfintei să îl tămăduiască de orice boală ar avea, până în momentul în care a simțit o adâncă pace interioară. Plecând cu inima împăcată, cel bolnav a mers la rudele sale.

În vremea de după externare, el nu și-a mai luat nici măcar medicamentele, fiind convins de ajutorul primit de la Sfântă. După două luni, când a mers la un nou control medical, doctorul a constatat cu uimire că boala se afla într-un proces de regres. După alte câteva luni, nici urmă de cancer, potrivit sursei citate mai sus.

Femeia salvată de la sinucidere

O familie din Iași avea necazuri. În anul 1955, într-o seară oarecare, femeia a plecat de acasă, iar soțul și fiica au căutat-o îndelung, fără să o poată găsi. Seara, adormind fiica, tatăl a mers la Cuvioasa Parascheva și s-a rugat pentru întoarcerea acasă a soției dispărute fără urmă. Întorcându-se acasă, soțul a continuat să se roage Sfintei. După aproape o oră, în miez de noapte, soția a bătut la ușă, speriată de moarte.

Fiind întrebată ce s-a întâmplat, aceasta a răspuns: „Diavolul mi-a dat în gând să mă sinucid. De aceea, m-am așezat pe linia trenului, aproape de gara Nicolina. Dar, la orele opt seara, pe când venea un tren cu viteză, fiica noastră, îmbrăcată în alb, a venit la mine, m-a apucat repede și m-a aruncat afară de pe linie. Așa am scăpat de moarte și de osânda iadului.” Atunci, bărbatul i-a spus că la ora aceea fiica lor deja dormea, iar el se ruga lângă Moaștele Sfintei Parascheva.

Alte povești. Sfânta Parascheva își ridică singură capul

Părintele Cleopa Ilie povestea că, într-un an, cand i-a venit rândul să stea alături de racla Cuvioasei, au venit la el două femei bătrâne, care i-au cerut să le lase să se închine la Cuvioasă fără a mai sta la rând, căci sunt neputincioase și vor doar să-i mulțumească Sfintei. Femeile aveau la ele o pernuță lucrată manual pentru Sfânta Parascheva, în semn de mulțumire, pentru că le vindecase de boală. Parintele Cleopa spune că, atunci când femeile s-au apropiat de raclă, a vazut cum Sfânta a ridicat singură capul, batrânele i-au așezat perna drept căpătâi, iar apoi ea și-a așezat capul la loc, potrivit crestinortodox.ro.

