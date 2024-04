Săptămâna Patimilor în 2024, tradiții și obiceiuri. Când este și ce rugăciuni se spun

Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare este ultima săptămână de dinaintea sărbătorilor Pascale. Creștin-ortodocșii respectă multe rânduieli în această perioadă.

Săptămâna Patimilor este o perioadă de pocăință, de căutare a iertării Domnului și de pregătire sufletească.

Ce reprezintă Săptămâna Patimilor

După Duminica Floriilor, la biserică se vor ține slujbe în fiecare zi a săptămânii. Această săptămână a Patimilor se mai numește și Săptămâna Deniilor.

Deniile sunt citite încă din seara de Florii și până în Vinerea Mare, când se cântă Prohodul, potrivit unei surse. Cuvântul „denie” vine din slavonă și înseamnă „priveghere„ sau „slujbă noctură„. În Transilvania se mai numesc și „straste”, adică „patimă”.

Citește și: Ce salariu are Patriarhul Daniel. Suma pe care o primește depășește cu mult salariul preoților de pretutindeni

Potrivit sursei citate, deniile se săvârșesc doar în cursul a două săptămâni pe an: în săptămâna a cincea și în a șaptea din Postul Paștelui. Luni, marți și miercuri se oficiază Liturghia darurilor deja sfințite. În Joia Mare se oficiază Liturghia Sfântului Vasile Cel Mare împreună cu Vecernia.

În fiecare zi din Săptămâna Patimilor se rememorează evenimente simbolice din ultimele zile din viața pământească a lui Hristos, înainte de Înviere.

Luni

Conform unei surse, în Lunea Patimilor are loc a doua denie din Săptămâna Mare. Aceasta îi este dedicată vieții lui Iosif, Patriarhul care a fost vândut de frații săi pe 30 de arginți în Egipt.

Marți

Este denumită și Marțea Seacă, iar slujba din această zi are în centru atât predicile de pe Muntele Măslinilor, când Iisus a anticipat distrugerea marelui Templu, cât și propriile patimi de dinainte de judecată. De asemenea, se citește Pilda celor zece fecioare.

Miercuri

Este denumită și Miercurea Mare și atunci este pomenit Iuda, apostolul care L-a vândut pe Hristos. De asemenea, în timpul slujbei de miercuri este pomenită și Maria Magdalena, cea care îi spală picioarele Mântuitorului cu propriile lacrimi și Îl unge cu mir.

Citește și: Cum să eviți aglomerația din supermarketuri înainte de Paște. Ora la care trebuie să mergi la cumpărături ca să nu stai la coadă

Joi

Joia Mare este una dintre cele mai importante zile din Săptămâna Deniilor. Atunci se amintește Cina cea de Taină. Potrivit sursei menționate, la Cina cea de Taină, Iisus instituie Sfânta Taină a Împărtășaniei. După Cina cea de Taină, Iisus este luat de farisei din grădina Ghetsimani, unde se ruga, și dus în fața lui Pilat.

Vineri

Vinerea Neagră sau Vinerea Mare este o zi de mare tristețe, în care se rememorează aducerea lui Hristos la judecată, batjocura, răstignirea, moartea și îngroparea Lui. Seara se ține Dania Prohdului, ceea ce reprezintă așezarea Mântuitorului în mormânt.

Sâmbătă

Sâmbăta Mare este ziua care încheie Sătpămâna Patimilor și se prăznuiește îngroparea trupului lui Hristos și pogorârea în iad, până la Adam și Eva, ruperea lanțurilor acestora și promisiunea vieții veșnice pentru fiecare om cu credință în Dumnezeu.

Duminică

Duminica Învierii este ziua în care femeile purtătoare de mir au găsit mormântul Domnului gol și au anunțat că Hristos a Înviat. Mântuitorul a biruit moartea și răutatea oamenilor.

În această zi are loc cea mai importantă sărbătoare a creștinilor.

Citește și: Cât a ajuns să coste un kilogram de carne de miel înainte de Paște. Prețurile au explodat

Când este Săptămâna Patimilor în 2024

Săptămâna Patimilor este întotdeauna după Florii. În acest an, Floriile se sărbătoresc pe 28 aprilie. Astfel că, Săptămâna Mare începe de pe 29 aprilie și se încheie pe 5 mai, în Duminica Paștelui.

Rugăciunea care poate fi rostită în Săptămâa Patimilor

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător.

Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli.

Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta.

Citește și: Zile libere de Paște 2024. Bugetarii au o vacanță mai lungă decât restul angajaților. Cât durează și vacanța elevilor

Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău.

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere.

S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele.

Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale.

Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale.

Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.”

Citește și: Rugăciunea care poate face minuni în Postul Paștelui. Te scapă de cele mai grele necazuri dacă o rostești timp de 40 de zile

Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Patimilor

Deși multe tradiții sunt reintepretate de-a lungul timpului, în Săptămâna Mare se păstrează și se respectă unele încă din cele mai vechi timpuri.

Astfel că, în Lunea Mare se începe curățenia generală, se aerisește, se spală, se calcă și se repară tot ce este de reparat în casă.

În Marțea Mare, se aspiră, se dă cu mătura, se spală geamurile și se orânduiesc treburile din jurul casei. Potrivit sursei menționate anterior, doar până miercuri se mai poate spăla și călca. De asemenea, după această zi, bărbații își ajută soțiile la treburile gospodărești.

Joia Mare este ultima zi n care se pot pomenii morții. Astfel că, gospodinele participă la slujbă și împart bucate de post nevoiașilor, precum și vin, miere și fructe. Tot atunci credincioșii se spovedesc și se împărtășesc.

După slujba de joi, gospodinele se apucă de copt pasca, babele și cozonacii. De asemenea, în Joia Mare se vopsesc ouăle, culoarea roșie reprezentând sângele Mântuitorului.

Potrivit credinței populare, ouăle vopsite în această zi și mâncare de Paște apără de necaz, durere și suferință. Coaja acestora se îngroapă acolo unde de regulă pășunează vitele, astfel considerându-se că acestea sunt apărate de deochi.

Citește și: Rugăciuni pentru Postul Mare. Rostește în fiecare zi din prima săptămână aceste rugi pentru binecuvântare

În Vinerea Mare se ține post negru, în amintirea patimilor Mântuitorului. Cei care nu pot ține post negru trebuie să știe că nu se mănâncă urzici și nici oțet, deoarece Hristos a fost biciuit cu urzici și acestuia i s-a oferit oțet în loc de apă. Totodată, este o zi de odihnă, în care nu se fac treburi gospodărelti.

Sâmbăta Mare este ultima zi de pregătire pentru sărbătorile Pascale. Atunci gospodinele termină treburile din bucătărie, dar și curățenie și își pregătesc veșmintele noi pentru zilele de sărbătoare.