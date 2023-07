A lăsat BAC-ul și s-a dus la muncă în străinătate. Cât a ajuns să câștige tânăra mâhnită că în țara sa nu se poate întreține

Pentru mulți tineri școala nu mai reprezintă un avantaj în a reuși să își facă o viață așa cum au visat, iar când vorbim de elevii care provin din familie greu încercate, fără posibilități materiale, aceștia aleg să uite de orele petrecute pe băncile școlii și să ia calea străinătății pentru a aduce un ban în familie sau pentru a-și vedea visul clădindu-se.

Aceasta este una dintre realitățile din România și din această realitate face parte și Victoria, o tânără care a renunțat la examenul de bacalaureat pentru a pleca la muncă în vest, departe de familie, departe de foști colegi și de parte de prieteni, pentru a câștiga într-o lună venitul calculat pe un an în România.

În vreme ce mulți aleg să creadă că sunt doar situații particulare, timpul ne arată că tot mai mulți oameni, nu doar tineri, ci și adulți, părăsesc România în speranța că își vor putea asigura un trai peste hotare.

Efortul pe care trebuie să îl depună pălește în fața banilor pe care urmează să-i primească. Victoria a ales să muncească altfel pentru visul de a deveni jandarm

Cei mai mulți se gândesc să revină în țară pentru a-și construi aici o viață sau să o ia de la capăt, dar dar cu un alt start, pe cea pe care au lăsat-o aici. Satele însă devin pustii și tot mai puțini se întorc în locul în care au crescut. Victoria, tânăra din Roșia de Amaradia, o localitate unde locuiesc aproape peste 3000 de suflete, din Gorj, a ales să și amâne examenul de bacalaureat și visul de a deveni jandarm pentru a-și putea așeza cât de cât viața.

Are nevoie de bani și nu crede că o diplomă de BAC o va ajuta să își găsească un loc de muncă plătit la nivelul la care este plătită peste hotare. Ea a plecat în Germania și spune cu părere de rău că în România "nu există un trai decent", dar și că "un om care nu are școală și nu știe să facă lucruri nu ar putea fi plătit așa de bine", dar vede o șansă în altă țară și iată că Germania i-a oferit-o. În funcție de cât de mult muncesc, oamenii pot încasa și până la 3000 € pe lună bani pe care în România i-ar fi strâns cu indulgență într-un an de zile.

”Aici, în România, nu e un trai decent. Un om care nu are şcoală şi nu ştie ce să facă nu ar putea fi plătit aşa bine în România. În Germania sau altă ţară, da”, a declarat Victoria, pentru observatornews.ro.

Munca sezonieră în agricultură sună bine pentru ei, în derimentul chinului pe care simt că ar fi trebuit să-l ducă pentru a avea un trai decent în România. Și uite așa un drum până în Marea Britanie, Germania sau Danemarca nu mai pare atât de greu și nici munca istovitoare în soarele arzător.

Efortul pălește în fața banilor pe care urmează să-i primească și cu care își propun cei mai mulți să revină în România, mai ales dacă vorbim de tineri care au și un vis și o dorință de a-și termina studiile și de a se vedea cu o diplomă în mână.

”Mi-au zis că este foarte greu şi, da, într-adevăr, e mult mai greu decât aici, în România. Cu diploma de la BAC, ce să faci? Dacă n-ai o facultate, degeaba”, mai spune Victoria.

