Alegeri prezidențiale 2019. Experiment românesc : Cum puteți frauda votul prin corespondență

Plicurile exterioare sigilate trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, conform art. 14 alin. 5 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă.

Constantin-Florin Mituleţu-Buică,Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), susţine că nu este mulţumit de cum a decurs votul prin corespondenţă, considerând că acesta a fost un eşec, în condiţiile în care doar 41.000 de persoane şi-au manifestat interesul de a vota în acest mod.

„Nu sunt mulţumit de votul prin corespondenţă. Am spus de foarte multe ori, votul prin corespondenţă credeam că are un succes, a fost un eşec indiferent indiferent de cât de mult am informat noi cetăţenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo în străinătate în a informa cetăţenii, 41 de mii de cereri nu sunt mulţumitoare.

La acest moment deja 17.000 de voturi s-au întors, suntem într-un proces continuu, dar nu este satisfăcător. Cred că dacă s-ar fi introdus şi s-ar introduce şi pentru ţară şi în străinătate cetăţenii ar fi mai implicaţi să voteze prin corespondenţă“, a explicat vineri Constantin-Florin Mituleţu-Buică.