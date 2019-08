Alexandru Cumpănașu, lovitură de grație pentru autorități! „Cei care sună la noi vor beneficia de...”

Lovitură puternică din partea lui Alexandru Cumpănașu! Jurnalistul a făcut un anunț ce pune pe jar autoritățile din România!

Zilele trecute, cunoscutul jurnalist Alexandru Cumpănașu, cel care a promis că va face lumină în cazul crimelor de la Caracal, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj la care nimeni nu s-ar fi așteptat, prin care anunță ce urmărește să pună în aplicare, în următoarea perioadă:

CRIMELE DE LA CARACAL. „Saptamana viitoare impreuna cu parintii vom infiinta fundatia "Alexandru Macesanu pentru Curaj si Demnitate Umana" (indiferent ca este in viata sau nu). Nu mai am incredere in multi angajati din statul roman ca acestia pot controla furtul copiilor nostri din licee sau racolarea lor intr-un anturaj care sa-i exploateze.

CRIMELE DE LA CARACAL. Fundatia va acorda bursele "Alexandra Macesanu pentru Curaj" dar va administra si linia telefonica gratuita la care sa sune anonim parinti si copii pt a raporta orice semn de gasti, clanuri, derbedei care actioneaza in licee sau in preajma acestora. Apelantii vor beneficia de anonimat iar NOI vom face investigatii pe cont propriu, vom dovedi aceste situatii si vom colabora cu Parchetul fara a divulga numele celor care au sunat.

CRIMELE DE LA CARACAL. In al doilea rand INML anunta astazi ca ramasitele din padure nu pot confirma decesul Luizei Melencu!! Ba mai spun ei mai au un LOT. Oameni buni ce suntem noi? Prostovanii lor?. Dau raspunsuri pe "loturi"??. Copiii nostri sunt "marfuri"?.