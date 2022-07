Alexandru Rafila, anunț de ultimă oră pentru părinții din București. Ce măsuri au fost luate pentru copiii cu simptome de Covid-19

La cel mai recent bilanț, autoritățile au anunțat 9.802 cazuri noi de Covid-19 în 24 de ori, cu 2.500 mai puține decât în ziua anterioară. Cu toate acestea, numărul celor infectați este în creștere în ultima perioadă, iar Ministerul Sănătății se așteaptă la un nou val.

1.900 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

De asemenea, Alexandru Rafila spune că de această dată, este o proporţie mai mare de copii testați pozitiv cu Covid-19, așa că a pregătit o serie de măsuri.

Citește și: Vine valul 6 al pandemiei în România, subvarianta BA.5 a Omicron este foarte contagioasă. Ce restricții s-ar putea impune

Ministrul Sănătății a pregătit centre ambulatorii destinate copiilor, în contextul creșterii cazurilor de Covid-19

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat, la Antena 3, că, în București, acolo sunt cei mai mulți copii infectați cu noul coronavirus, au fost deschise centre ambulatorii pentru copii.

„Trebuie să putem să asigurăm asistența medicală în spitale sau asistenţa ambulatorie, fie că vorbim de pacienți COVID sau de cei care au nevoie de alte specializări. (...) Este o proporţie mai mare de copii, avem cam 20% persoane sub 18 ani. (...) Sunt şase copii din 600 la Terapie Intensivă. Din fericire, nu am avut niciun deces", a spus Alexandru Rafila.

„Ne așteptăm ca tinerii, copiii să facă forme ușoare. Sunt şi situaţii când e nevoie de spitalizare. Criteriile de spitalizare pentru copii ar trebui luate în considerare", a mai explicat acesta.

„Noi am deschis, în Bucureşti, cel puţin, care este cel mai afectat de acest nou val Covid, pentru că un sfert de cazuri sunt în Bucureşti, am deschis centre ambulatorii şi ca o permieră, centre ambulatorii destinate copiilor la care părinţii să se poată adresa, dacă cumva copilul are febră mai mare sau dacă simptomele trenează mai multe zile, să se poată adresa acestor centre şi să primească îndrumare de specialitate, tratament sau după caz, îndrumare spre internare”, a adăugat Ministrul Sănătății miercuri seară, în cadrul emisiunii „Subiectiv”.

Citește și: Cum ne putem feri de Centaurus, ultima variantă a viruslui COVID-19. Care sunt primele simptome

Masca devine din nou obligatorie în România, în anumite locuri

„Masca a revenit în unitățile sanitare. Noi avem o bază legală care permite fiecărei unități sanitare, inclusiv la cabinetele medicilor de familie, să utilizeze masca, atât personalul, cât și pacienții, pentru prevenirea transmiterii infecțiilor nosocomiale, diverse infecții și aici includ și infecția cu coronavirus.

E un ordin din anul 2016, ordinul 1101 care este disponibil în acest moment și își poate face efectul fără niciun fel de probleme la nivelul unităților sanitare.

„Dacă discutăm în general, masca trebuie purtată în spațiile închise, aglomerate și în mijloacele de transport în comun. Noi nu putem face decât o recomandare în momentul de față, dar, în mod evident, dacă va există o situație care să pună sistemul de sănătate în pericol, în ceea ce privește gradul de absorbție al pacienților, fie COVID, fie alte patologii, sigur că noi vom prezenta această situație, iar Guvernul României va lua măsurile pe care le consideră necesare într-un astfel de context", a declarat ministrul Alexandru Rafila la DCMedical.

Vezi cine sunt semifinaliștii din echipele juraților Costel și Dan Badea. Episodul 11 e disponibil în AntenaPLAY.