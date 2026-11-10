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Apariția unui celebru lanț fast-food pe pârtiile din Italia a stârnit controverse. De ce sunt nemulțumiți localnicii

Un celebru lanț de fast-food deschide restaurante pe pârtiile din Italia, la peste 1.700 de metri altitudine. Decizia a stârnit reacții dure.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 11:05 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 11:10
Apariția unui celebru lanț fast-food pe pârtiile din Italia a stârnit controverse. De ce sunt nemulțumiți localnicii | Shutterstock
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Apariția unui celebru lanț de fast-food pe pârtiile de schi din Italia a stârnit numeroase controverse. Brandul intenționează să deschidă primele restaurante la mare altitudine, în două dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din țară.

Apariția unui celebru lanț fast-food pe pârtiile din Italia a stârnit controverse

Proiectul nu este însă pe placul tuturor. Un important acționar din zonă a criticat inițiativa și a amenințat că va recurge la acțiuni în instanță, în timp ce mai mulți iubitori ai muntelui consideră că restaurantele de acest tip nu își au locul într-un asemenea peisaj.

Pe 5 decembrie, lanțul de fast-food intenționează să inaugureze primele sale restaurante amplasate direct pe pârtiile din Italia, în Cortina d'Ampezzo și Madonna di Campiglio. Proiectul este realizat în parteneriat cu o companie italiană specializată în administrarea restaurantelor montane și a spațiilor de divertisment.

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Reprezentanții brandului susțin că inițiativa face parte din strategia de extindere și că își doresc să ajungă în locuri neașteptate, fără să renunțe la identitatea care i-a consacrat.

„Ne-am dorit foarte mult acest proiect pentru că reprezintă perfect modul în care ne imaginăm evoluția fast-food-ului: să continuăm să surprindem, să ajungem în locuri unde nimeni nu s-ar aștepta să ne găsească și să facem acest lucru fără a sacrifica ceea ce ne face unici”, au transmis reprezentanții companiei, conform presei.

Un acționar important amenință cu acțiuni în instanță

Inițiativa nu a fost primită cu entuziasm de toată lumea. Alberico Zardini, acționar majoritar într-o companie care administrează infrastructura de pe Muntele Faloria din Cortina d'Ampezzo, a criticat dur proiectul și și-a exprimat nemulțumirea față de apariția unui restaurant fast-food într-o zonă montană atât de apreciată.

„Simpla idee este rușinoasă”, a declarat acesta pentru publicația Il Messaggero. „Este absurd și rușinos să ne imaginăm un restaurant fast-food în cel mai frumos loc din Cortina. Oare locuitorii din Cortina nu își dau seama ce riscăm aici?”

În Cortina d'Ampezzo, restaurantul va fi amplasat la 2.123 de metri altitudine, în zona Monte Faloria-Cristallo, în interiorul Clubului Montan Faloria.

Spațiul dispune de o terasă și de ferestre mari, cu vedere spre domeniul schiabil. În Madonna di Campiglio, punctul de vânzare va funcționa la aproximativ 1.700 de metri altitudine, în zona Piana di Nambino.

Potrivit publicației Corriere della Sera, vestea a fost întâmpinată cu scepticism și îngrijorare de mai multe comunități online dedicate muntelui. Criticii se tem că apariția unor astfel de restaurante ar putea contribui la transformarea Alpilor și Dolomiților în zone comerciale, în detrimentul tradițiilor, culturii și gastronomiei locale.

Există însă și persoane care privesc inițiativa cu optimism.

Unii consideră că restaurantele ar putea reprezenta o alternativă mai accesibilă pentru turiștii aflați pe pârtie, în condițiile în care prețurile practicate în multe dintre restaurantele montane sunt ridicate.

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