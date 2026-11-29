Duminică, 29 noiembrie 2026, Loteria Română a organizat o nouă extragere Loto 6/49. Tragerea de astăzi a venit și cu o surpriză: fondul de câștiguri pentru categoria I a fost suplimentat cu 250.000 de lei. Iată care sunt cele șase numere norocoase.

Rezultate Loto 6/49, 29 noiembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare

Duminică, 29 noiembrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Extragerile au început la ora 18:30 și au fost transmise în direct în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, de la România TV.

Numerele câștigătoare la Loto 6/49, duminică, 29 noiembrie 2026, sunt:

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12 – 17 – 9 – 25 – 38 – 29

La Loto 6/49, premiile sunt acordate în funcție de numărul de variante câștigătoare. Există patru categorii de câștig: pentru șase, cinci, patru sau trei numere ghicite.

Fondul de câștiguri la Loto 6/49 a fost suplimentat cu 250.000 de lei

Extragerea din 29 noiembrie a avut loc la doar trei zile după ce un român a reușit să câștige marele premiu la Loto 6/49.

Joi, 26 noiembrie 2026, premiul de categoria I, în valoare de 3.029.871,28 de lei, echivalentul a peste 567.000 de euro, a fost câștigat cu un bilet jucat în Lehliu-Gară, județul Călărași. Potrivit Loteriei Române, biletul norocos a costat doar 16,50 lei și a fost completat cu două variante simple.

Acesta a fost al cincilea premiu de categoria I câștigat în 2026 la Loto 6/49. În urma câștigării marelui premiu, Loteria Română a decis să suplimenteze cu 250.000 de lei fondul de câștiguri al categoriei I pentru extragerea de duminică, 29 noiembrie.

Ce premii au fost puse în joc la celelalte extrageri Loto

Și celelalte jocuri organizate de Loteria Română au avut premii importante.

La Joker, reportul pentru categoria I a depășit 2,85 milioane de lei, echivalentul a peste 534.600 de euro.

La Noroc, reportul cumulat a fost de peste 1,46 milioane de lei, iar la Loto 5/40, categoria I, suma pusă în joc a depășit 991.100 de lei. De asemenea, la Super Noroc s-a înregistrat un report de peste 594.400 de lei.

La extragerile precedente, organizate joi, 26 noiembrie, Loteria Română a acordat 13.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 4,43 milioane de lei. Rezultatele oficiale și informațiile despre premiile acordate pot fi consultate pe site-ul Loteriei Române, www.loto.ro.

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