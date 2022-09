Arată ca o școală din afară, dar se află într-un sat din România. Imaginile de după renovare sunt virale în mediul online

Imaginile cu o școală din județul Ialomița fac înconjurul internetului, după ce pe contul oficial de Facebook al instituției de învățământ au apărut imaginii cu monderinzarea acesteia. Sălile de clasă, mobilierul sau holurile par desprinse din filme și totul a fost posibil cu implicarea activă a profesorilor.

Școala publică din Perieți, Ialomița, virală după ce a fost modernizată. Cum arată acum, în interior

În ajun de nou an școlar, Școala Gimnazială Perieți Ialomița a devenit subiectul principal de discuție în rândul părinților și elevilor care au văzut transformarea uluitoare.

Unitatea de învățământ este una publică, dar poate concura lejer cu orice altă școală din mediu privat sau chiar din afara țării. După un proces de modernizare temeinic, aceasta are acum o față cu totul nouă și își primește elevii într-o atmoferă veselă.

Culorile, motivele și noile decoruri aduc un aer modern, iar pereții sunt „decorați” cu mesaje motivaționale pentru micii învățăcei.

„Împreună suntem de neînvins!”, „Ținta este spre lună. Chiar dacă nu reușești, măcar vei fi printre stele” sau „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!” sunt doar câteva dintre mesjele care le insuflă acum noi valori elevilor de la școala Școala Gimnazială Perieți.

Anunțul inaugurării unității de învățământ a fost făcut pe 3 septembrie, pe pagina de Facebook a școlii gimnaziale, acolo unde au fost postate mai multe imagini și un mesaj din partea unui cadru didacitc.

Potrivit informațiilor, modernizarea a fost posibilă datorită unei donații semnificative. Cum era de aștetpat, postarea s-a viralizat rapid și în doar câteva ore și până în prezent, a strâns 5.800 mii de aprecieri, 3.300 de redistribuiri și peste 900 de comenrarii în mediul online.

„Și calendarul, și vremea, ploaia și castanii, strugurii și frunzele... Toate șoptesc că mai e puțin. Una dintre bucuriile neprețuite din meseria de profesor este aceea că an de an retrăim emoția începutului și a sfârșitului de an școlar. Dacă și voi v-ați pregătit cu forțe noi, cu energie, cu bucurie, cu determinarea de a fi mai buni, atunci și noi ne-am pregătit toată vara să îmbrăcăm haine noi! Cred cu tărie că locul în care ne petrecem cel mai mult timp din zi trebuie să fie unul cald, vesel, creativ și să contribuie, astfel, la starea noastră de bine”, se arată în descrierea fotografiei.

„Mulțumesc intregii echipe magice pentru că astăzi pot să vă împărtășesc câteva imagini, rezultat al unui impresionant volum de muncă! Mulțumesc tuturor celor implicați pentru susținere! Ne revedem luni, 5 septembrie, cu porțile larg deschise pentru copii, părinți și bunici! Cu emoție și deosebită prețuire, prof. Cristina Costea. P.S. Aș vrea ca la final, elevii mei să știe că mi-a păsat de ei!”, a mai adăugat profesoara în mesajul său.

Pentru a vedea cât de mare este schimbarea și cum arată Școala Gimnazială din Perieți Ialomița înainte de renovare, mai multe imagini se găsesc pe site-ul oficial.

