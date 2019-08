Avea 15 ani și era îndrăgostită. Iubitul a transformat-o într-un sclav sexual, pentru un proxenet din Italia: „Erau zile în care nu mâncam”

O tânără româncă sechestrată de la vârsta de 15 ani și trimisă de proxeneți în Italia rupe tăcerea! Hanina s-a îndrăgostit de un băiat care n-o vedea decât ca pe o sursă de bani. A ajuns să trăiască în mizerie, fără acpă caldă, fără pat, fără toaletă. Nu pleca de pe stradă până nu câștiga suma impusă de proxenet, altfel, era bătută. A fost la un pas de moarte pentru că a rămas însărcinată cu iubitul ei. Cum a reușit să scape?

Dramele româncelor răpite și abuzate de rețelele de trafic de persoane sunt greu de închipuit. Hanina avea 15 când a început să se prostitueze. Era obligată să stea pe stradă peste 12 ore pe zi. Dacă la sfârșitul unei „ture” nu reușea să strângă suma cerută de peștele ei, o așteptau bătăi cumplite.

Povestea ei începe când era o adolescentă naivă. La 15 ani, a cunoscut un băiat de care s-a îndrăgostit: „La început, era normal și liniștit. Pe urmă, am început să văd în el o altă persoană”, a povestit românca.

Adevărul era că băiatul de care se îndrăgostise Hanina căuta fete pe care le trimitea unui alt bărbat, în Italia. Neștiind ce urma să i se întâmple, fata a părăsit țara, împreună cu cel în care avea încredere că nu i-ar face vreodată rău.

A ajuns în orașul Latina, regiunea Lazio, acolo unde locuia proxenetul. „Eram ținută într-un fel de garaj care însă nu avea nimic, nici măcar un pat nu era. Era inuman, nu aveam apă caldă, nu aveam baie.”

PROXENETUL I-A PROVOCAT UN AVORT

Hanina a trăit sechestrată, torturată și amenințată în continuu cu moartea. Situația ei s-a complicat, în momentul în care a rămas însărcinată cu fostul ei iubit. Într-o noapte, proxenetul și soția acestuia au intrat în garajul în care ea era închisă și i-au adus niște pastile.

„Eu am luat două-trei pastile, iar peste noapte mi-a fost foarte rău, aveam dureri insuportabile. Apoi m-au dus la spital, unde am făcut avort. M-au sedat, desigur, pentru că eram foarte rău. Când m-am trezit, aveam în continuare dureri, iar copilul era mort. Medicii mi-au spus că am fost la un pas de moarte”, a povestit Hanina.

„Mă obliga să stau pe stradă de dimineață până seara. La sfârșitul zilei, trebuia să-i dau 300-400 de euro. Dacă nu reușeam să strâng toată suma, eram bătută. De aceea nu plecam din stradă, nici măcar nu reușeam și nu aveam timp să mănânc ceva. Eram foarte slabă...Din cauză că nu reușeam să mănânc, eram distrusă.”

Nu credea că va putea vreodată să scape din acel infern. Zilnic, era umilită de proxentul ce trăia de pe urma suferinței sale.

„O dată s-a întâmplat ca în fața familiei mele să îmi ceară să-i spăl picioarele. Era un gest prin care voia să demonstreze că că eu sunt la ordinele lui, că sunt sclava lui”, a povestit românca.

ÎNGERII STRĂZII

Într-o zi, un grup de tineri voluntari ai unei asociații din orașul Latina, „Îngerii Străzii”, a văzut-o pe stradă. Aceștia au înțeles imediat că adolescenta era într-o stare de sănătate extrem de proastă.

„Au venit la mine și imediat m-au luat cu mașina și m-au condus la Poliție. De atunci, viața mea s-a schimbat total. Am terminat școala, mi-am făcut prieteni, m-am angajat. Acum sunt fericită și sunt liberă, sunt foarte fericită de ceea ce am reușit! După tot ce mi s-a întâmplat, acum sunt foarte puternică!”, a adăugat Hanina.

Sursa: Antena 3