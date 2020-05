Adevărul despre Bacalaureatul din acest an! O elevă de clasa a XII-a, din Suceava, mesaj dur pentru ministrul Educației! „Cum să învăț, cu gândul că îmi pot pierde viața?”

„Cum putem învăţa, când trăim cu incertitudinea că e posibil să ne infectăm şi să nu mai ajungem să dăm bacalaureatul sau, mai rău, să ne pierdem vieţile? Da, suntem tineri, dar asta nu însemnă că suntem toţi sănătoşi: am colegi ce suferă de astm, am colegi ce au boli cardio-vasculare, am colegi cu boli autoimune. Nu toţi am supravieţui în cazul unei infectări”, a arătat eleva.

Ce soluții a propus eleva, în locul examenului de Bacalaureat

Eleva din Suceava a prezentat două soluţii pentru ca Ministerul Educaţiei să-i ajute pe absolvenţii claselor a XII-a.

„Soluţia I: Putem urma modelul altor ţări, precum Franţa, care a anulat examenul de bacalaureat şi a echivalat nota finală cu media din ultimii ani. Ar lua prea multă lume acest examen? Putem ridica media de promovare la 7. Nu toată lumea ar fi mulţumită cu nota finală? Avem soluţia a II-a. Soluţia a II-a: Posibilitatea de a alege a. Echivalarea notei cu media din ultimii 4 ani. b. Susţinerea examenelor în condiţii de maximă siguranţă. Astfel, fiecare elev are posibiltatea nu doar de a alege, ci şi de a se proteja pe el şi întreaga sa familie”, a arătat tânăra.

Eleva s-a gândit și la faptul că aceste soluții ar putea părea nedrepte, față de promoțiile anterioare și cele viitoare. Însă, are o soluție și la acest capitol!