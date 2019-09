Bianca, rămasă văduvă la o lună după nuntă! Mesajul cutremurător al tinerei din Horodnic

Bianca a rămas văduă la aproape o lună de la nuntă, după ce soțul ei, un tânăr de doar 25 de ani, a murit într-un tragic accident de motocicletă, deși circula regulamentar. La scurt timp de la tragedie, tânăra din Horodnic a publicat un mesaj de-a dreptul sfâșietor, ce a devenit imediat viral în mediul online!

Aceasta este cumplita poveste a lui Adrian Prelipcean, un tânăr de 25 de ani care a murit pe 6 august în urma unui tragic accident de motocicletă. Ajuns la Spitalul din Rădăuți, medicii nu i-au mai putut salva viața. Tânărul a fost lovit de o șoferiță de 22 de ani, care nu i-a acordat acestuia prioritate, deși circula regulamentar.

Bianca și Adrian se căsătoriseră pe 29 iunie și aflaseră de curând că tânăra este însărcinată. La dpuă luni de la cununie, fata a povestit pe Facebook ultimele momente ale partenerului său de viață.

Mesajul tinerei a primit zeci de mii de reacții și de distribuiri pe Facebook, în doar câteva zile. Iată mai jos textul Biancăi:

"(Cu doua lui in urma 29 Iunie 2019) E dimineață. Deschid ochii și realizez: e ziua nunții noastre. Alerg spre fereastră și văd o zi însorită și frumoasă. Ce bine! Iată o zi în care totul o să fie perfect! De azi înainte, suntem doi soldați care merg mână în mână către destinația promisă!

Primul mesaj pe care îl primesc e de la tine dragul meu soț“ Buna dimineața îngerașul meu iubit ! Astăzi o sa fie cea mai frumoasa zi din viața noastră! Te iubesc mult viața mea “ sunt cuvintele tale ce mi-au bucurat inima și mi-a luminat fata! Nu pot sa uit acea zi minunata pentru noi! Cum mi-ai și zis “ Am avut nunta de vis “!

Nu mai mai mult de o luna te-ai bucurat ca vei fi tătic, cât de fericit erai și câta grija aveai de mine... Numai noi stim cât de Fericiți eram împreuna și nu ne mai săturăm unul de altul ! Pe data de 5 August 2019 după ce mai plimbat, mi-ai oferit ce vroiam, mi-ai facut o zi perfecta pana la ora 18:00. Iar așa cum tu aveai o placere nebuna pentru motocicleta ta oricât am încercat atunci sa te țin lângă mine tu mi-ai zis “ nu stau decât jumătate de ora și vin “ iar eu ți-am spus “ nu ma lasă singura iubire “ iar tu ai zis “ nu iubire, spăl motorul și vin !” Acestea fiind ultimile cuvinte înainte de tragicul accident!

La jumătate de ora sa fiu înștiințată ca soțul meu are accident! Pana nu am ajuns acolo eu am zis “ nu el , nu cred, el este cel mai bun, știe ce face, nu cred ca a greșit el cu ceva, nu cred ca ma lasă el singura acum , nu cred...” numai eu știu câte gânduri și trăiri am avut in acele momente ! Când ajung acolo sa mi se confirme ca e chiar el , soțul meu ! Atât te-am întrebat “ pui ești bine? “ și mi-ai răspuns cu jumătate de gura “ da, sunt bine” !

Eu totuși nu credeam ca mi se poate întâmpla așa ceva, după o zi perfecta sa am o veste atât de tragica, și încă nu cred, eu te aștept acasă așa cum ai zis . Chiar dacă a trecut mai mult de jumătatea de ora, nu te voi certa nu îți voi zice nimic, doar sa vi ! Nu voi uita ultimile cuvinte “ si eu te iubesc ! , și eu te iubesc ! “ și cel mai mult sufăr pentru ca ai fost conștient de ce se v-a întâmpla cu tine , și ca nu vei mai fi lângă mine ... asta ma doare, ca știai. 😢 doar de tine îmi este cel mai mila! Iubitul meu soț și tătic , te iubesc și te voi iubi mereu așa cum ne-am jurat iubire in fata lui Dumnezeu !

Este foarte grea aceasta despărțire, nu sunt cuvinte și nu vor fi niciodată ,ca intr-un timp atât de scurt noi 2 sa ne desprtim așa ! Păcat de tinerețea ta și de omul perfect care erai, cel mai frumos și iubit suflet ! Astăzi trebuia sa fie un prilej de sărbătoare pentru noi, sa sărbătorim cele 2 luni de când Dumnezeu ne-a unit ! Însă doar 1 luna ne-am bucurat de aceasta sărbătoare a noastră !

NU a-și putea sa cred ca Dumnezeu a vrut sa ne desprtim, prefer sa nu am răspuns la întrebarea “ de ce ne-am despărțit? “! Dumnezeu sa te ierte și sa te pună de-a Dreapta Lui ! Eu sunt aici pentru tine și copilașul nostru ! Te iubesc cel mai mult viața mea! Ai fost și ești pentru mine un luptător desăvârșit ! Sa lupți cu viața , este supra omenesc ! Respect pentru tine drag soț! ❤️

Și celor ce au citit acest mesaj va zic , Iubiți-vă din tot sufletul si ori de câte ori greșit cereți-vă iertare ! Așa am făcut noi și am avut o relație perfecta ! Am avut respect și Rușine atunci când unul din noi greșea ! Și orce faceți și unde mergeți sa fie cu “Doamne ajuta“!”

Sursa: observator.tv