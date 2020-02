Căminul unui colegiu din Bacău a fost transformat în centru de carantină pentru suspecții de coronavirus

Citește și: Coronavirusul schimbă programul elevilor din România! Ce a anunțat Ministerul Educaţiei

„Acest lucru se datorează faptului că, în această ţară, au fost raportate mai multe cazuri de persoane care au fost infectate cu virusul Corona, acolo existând o comunitate extinsă de cetăţeni români, aproximativ 300.000 de persoane înregistrate oficial. În acest sens, s-au dispus, la nivelul aeroportului internaţional din Bacău, măsuri de verificare a pasagerilor care provin din străinătate, în special din Italia, de către echipe specializate de medici”, au transmis reprezentanţii Prefecturii într-un comunicat de presă.

În situaţia în care se vor identifica pasageri suspecţi de a fi contaminaţi cu coronavirus, aceştia vor fi transportaţi la căminul Colegiului „N.V. Karpen” din Bacău, unde vor fi monitorizaţi.

Citește și: Lumea se pregătește de pandemie! Țările în care a ajuns coronavirusul

În această clădire, au fost amenajate 50 de camere cu 150 de paturi, iar cei cazaţi vor avea asigurată şi masa. „Chiar acum am primit confirmarea că acel cămin nu are elevi cazaţi, s-au schimbat lenjeriile şi s-au stabilit absolut toate condiţiile astfel încât din acest moment oricând pot să primească persoane în carantină. Am stabilit acea locaţie ca fiind singura din municipiul Bacău care, pe sistemul pe care-l avem la dispoziţie, îndeplineşte condiţia de a avea baie proprie în fiecare cameră”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Liviu Alexandru Miroşeanu, prefectul judeţului Bacău.