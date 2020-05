Când vom renunța la masca de protecție? Declaraţia ministului Sănătății, Nelu Tătaru: „Atunci vom ajunge la o viață cvasi-normală"

„Am trecut de vârf, suntem pe panta descendentă. Ca număr total de cazuri infectate, aflate în analiza noastră, cred că o să ne apropiem de 20.000, dar având o creştere mică sau nesemnificativă de la o zi la alta sau alternând, mergând totuşi pe o scădere progresivă a acestui număr de cazuri. În acest moment avem sub 5.000 de cazuri active din cele circa 18.600”, a arătat Nelu Tătaru.

„Am avut o alternanţă a numărului de cazuri, am avut două zile cu o creștere a cazurilor noi, dar tot timpul am rămas sub 200 de cazuri la Terapie Intensivă, suntem pe panta descendentă”, a subliniat ministrul.

Dacă acum se vor menține actualele măsuri precum măsurarea temperaturii și purtatul măștii în spațiile publice interioare, oamenii ar putea să scape de această povară undeva către luna august, dacă nu există modificări majoare ale graficului infectărilor, a spus Nelu Tătaru.

„Ne gândim ca la sfârşitul lui iulie – august, să ajungem la o viaţă cvasi-normală, urmând să fim pregătiţi în eventualitatea celui de-al doilea val”, a spus Nelu Tătaru.

Este posibil însă să se renunțe și la măsura izolării la domiciliu atunci când o persoană vine din străinătate, dar după data de 15 iunie, a mai spus ministrul Sănătății.