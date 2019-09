Caracal: Lovitură șoc pentru mama Luizei Melencu! Analizele ADN, motiv de ceartă în familie?

Ies la iveală detalii șocante despre cazul Caracal! Recent, mama Luizei Melencu a fost forțată de procurori printr-un mandat să ofere mostre ADN, dar rezultatul i-a lăsat mască pe toți!

CRIMINALUL DE LA CARACAL. Familia Luizei Melencu, tânăra despre care se presupune că ar fi fost ucisă de criminalul de la Caracal, Gheorghe Dincă, a trăit recent o situație șocantă! Probele ADN au scos la iveală faptul că tânăra dispărută are un alt tată!

CRIMINALUL DE LA CARACAL. "Asta sună a șantaj din partea procurorilor. Eu am stat 20 de ani cu el și am doi copii. Dacă eu știu că e tatăl biologic al copilului, asta sună a șantaj. Eu am aflat de la televiziuni. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Eu un alt test ADN nu fac", a declarat Monica Melencu.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. Mai mult decât atât, avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, aduce acuzații grave procurorilor care s-au ocupat de cazul criminalului de la Caracal.

Acesta susține că oamenii legii nu au prezentat acte mamei Luizei Melencu prin care să fie justificată necesitatea recoltării acestor probe ADN, informează cei de la România TV.