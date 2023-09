Cât câștigă angajații asiatici care îți livrează mâncarea la ușă. Banii nu sunt deloc mulți față de condițiile în care lucrează

Primim mereu comanda la ușă și este un serviciu de care mulți români se bucură. Mulți știu că pentru confort se plătește, iar acest lucru se reflectă în prețurile produselor și mâncărurilor pe care le comandăm, însă cei care ne livrează pachetele sunt cei la care nu ajung bani atât de mulți.

Te-ai gândi vreodată câți bani primesc cei care îți livrează mâncare la ușă. Ei bine, mulți nu. Piața din România aduce tot mai mulți lucrători străini pentru a acoperi necesarul forței de muncă. Pentru angajații asiatici salariile de la noi din țară sunt consistente pentru țara din care ei vin, pentru că ei lucrează și trimit bani familiilor lor, însă, sumele sunt extrem de mici. Acești primesc chiar mai puțin decât salariul minim pe economie, uneori.

Cât câștigă angajații asiatici care îți livrează mâncarea la ușă

Livratorii din Asia muncesc pentru 2.000 de lei pe lună, însă 10 ore pe zi. Cei mai mulți dintre aceștia ajung în România, în schimbul unor sume de mii de euro către agenții de recrutare din țările lor, în vreme ce „flotele partenere” la care ajung în România și care îi angajează îi plasează la platforme de livrare m

care, notează România TV.

Condițiile de muncă nu sunt deloc ușoare. De cele mai multe ori ei muncesc folosindu-se de trotineta și bicicletă. Rareori, însă, mașină și motoscuter. Indiferent de condițiile vremii, vin la tine la ușă pentru a-ți livra mâncarea. Acesta este serviciul lor. Însă condițiile pentru ei sunt ostile. O țară necunoscută, un oraș, necunoscut, nu înțeleg limba și chiar dacă vorbesc doar limba engleză, clienții români dacă nu o știu, procesul devine din ce în ce mai greu.

„Suntem de cinci luni în România. Muncim mai bine de 11 ore pe zi, uneori 13 ore. Am un target pe zi, care de obicei se face în 11, 12 sau 13 ore. Înțelegerea noastră era pentru opt ore, dar mereu sunt peste 8 ore. Contractorul ne-a promis 2500 lei pe lună, dar niciodată nu am primit mai mult de 1800 lei”, a declarat acesta pentru Digi24.

„Nu avem nicio opțiune, nicio soluție pentru că șeful ne poate anula oricând contractul și pierdem viza de muncă. Suntem neajutorați și nu putem face nimic. Pe perioada verii am putea să ne descurcăm, dar ce facem când vine iarna? Suntem speriați și nu știm ce să facem. Nu avem deloc timp de relaxare sau pentru noi. Dacă nu ne facem targetul, nu primim salariile. În fiecare zi muncim, să ne putem ajuta familiile”, a mai precizat acesta.

Au venit în România în pentru a câștiga mai bine în scopul de a oferi familiilor lor un lat trai, însă la fel cum românii pleacă în țări străine pe salarii mai mari, pentru țara în care lucreaz tot sume mici. Abia la întoarcerea în România când convertesc banii în lei pare că munca lor a meritat. Aș și pentru lucrătorii Asiatici.

„Șeful meu îmi dă 100 de lei pe lună pentru mâncare. Dar orice mici stricăciuni la scuter ni le oprește din salariu. Uite, o mică zgârietură ca asta (îmi arată zgârietura – nr) îmi oprește din salariu 250 lei. Mi s-a spart roata luna trecută, mi-a oprit 250 lei. Dar roțile nu sunt problema mea, ele sunt consumabile, ăsta e jobul meu, să le folosesc, să merg cu ele. Fac mai mult de 100-120 km pe zi în București”, a spus și acesta.

„Lucrez 8-9 ore pe zi zilnic, mai puțin vinerea. Locuiesc undeva pe Calea Giulești, casa și masa e plătită de șef. Dar salariul meu e foarte mic, 1500 lei. Deși contractul meu era de 2500 lei. E foarte zgârcit cu mine, nu știu de ce. Foarte greu reușesc să pun niște bani deoparte pentru acasă. Eu am venit pentru un contract pe un an de zile, deci după un an sper să primesc documentul de eliberare de contract și sper să găsesc un alt loc de muncă. Asta ține și de autoritățile din România. Am venit aici împreună cu alți șapte oameni, toți avem aceeași problemă. Șeful nostru e foarte zgârcit cu noi”, a precizat și acesta.

