Copilă de 13 ani, amenințată cu moartea zilnic. Micuța a primit peste 800 de mesaje: ”O să mori, e treaba ta!” Ce spune Poliția 

Copila în vârstă de doar 13 ani trece prin momente cumplite. De două săptămâni nu mai poate să iasă din casă și este păzită în permanență de familie. În tot acest timp, însă, Poliția ridică din umeri.

Conform Antena 3, oamenii legii susțin că n-au ce să facă întrucât mesajele sunt trimise printr-o aplicație care ascunde numărul de telefon al expeditorului.

"Îți dau un mesaj foarte sincer. Uite, eu nu mi te pot scoate din cap, am devenit obsedat de tine, nu mai pot să trăiesc fără tine. Dar ține minte un lucru: tu nu mă cunoști, nu știi de ce sunt în stare, nu știi ce am făcut și ce am plănuit", este unul dintre mesajele primite de fată.

Fata și familie ei trăiesc într-o stare continuă de panică. De la Crăciun pe telefon vin zi și noapte mesaje de amenințare cu moartea.