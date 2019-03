Cazul Andreei Bălan scoate la iveală adevăruri dure: "Dacă s-ar fi întâmplat într-un spital de provincie, pacienta nu ar fi avut şanse de salvare"

Şansa Andreei Bălan a fost ca în echipa de patru medici să fie un anestezist specializat în intervenţii de chirurgie cardiovasculară şi altul care a mai întâlnit în carieră un caz medical asemănător. Specialiştii spun că, dacă intervenţia ar fi avut loc într-un spital de provincie, pacienta nu ar fi avut şanse de salvare.

"Trebuie sa fii dublat de aparatura performantă si de medicamente in cazul instalarii tulburarii de coagulare care sunt extrem de rare nu poti rezolva. In clinici mari exista, dar in spitale comune din tara nu", a declarat Doru Herghelagiu, directorul unei clinici private.