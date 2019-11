Cazul Caracal. DIICOT dezminte dovezile lui Alexandru Cumpănașu cum că Luiza ar fi în viață: ”Nu există indicii...”

”Ne-a arătat două poze, sută la sută e Luiza”.Bunicul Luizei esre convins că ăntr-una dintre pozele pe care le-a văzut și pe care i-a arătat-o Alexandru Cumpănașu este Luiza. ”Ne-a arătat două poze între care una garantat e Luiza”.

Alexandru Cumpănașu a declarat că a găsit-o pe Luiza Melencu

„Am emoții foarte, foarte mari pentru că în acest moment... Ideea este simplă și vă spun direct. În acest moment am luat confirmarea familiei Melencu pentru recunoașterea fetei lor. Am găsit-o pe Luiza, dar nu pot să vă spun unde.

Am găsit-o pe Luiza Melencu și sigur este și Alexandra alături. Pot să vă spun că am stat în Italia două zile, am găsit-o pe Luiza, avem și filmări și poze, știm unde se află, din păcate avem nevoie de ajutorul tuturor cetățenilor și tuturor autorităților de aici încolo, pentru că nu aveam confirmarea doamnei Melencu”, a declarat Alexandru Cumpănașu.

