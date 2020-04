„Dacă handicapatul de șef este prost...” Ce a pățit „șmecherul cu cinci clase”, după ce a înjurat Poliția pe Facebook?

Citește și:

A început să se amendeze pentru că postam pe Facebook? Nenorociţii. Aţi dat 10 milioane amendă pentru că am postat pe Facebook. Să vadă lumea că sunteţi nişte panarame… Ţineţi cont, nu aveţi tatuaje.

„Dacă sunteţi atât de şmecheri şi mafioţi, tatuati-va aşa cum suntem şi noi, luaţi-vă o haină de şmechereală”

Dacă sunteţi atât de şmecheri şi mafioţi, tatuati-va aşa cum suntem şi noi, luaţi-vă o haină de şmechereala, ieşiţi pe stradă şi bateţi lumea. V-aţi luat cu cine nu trebuie, ţineţi cont!

În fiecare judeţ, oraş, ce face poliţia? Ne dă amenzi peste amenzi că aşa cere şeful. Poliţia din oraşul Hârlău, am sesizat-o să mi se aducă şi mie un pachet, un pachet de 30 de lei de la Primăria Hârlău. Am făcut-o din ambiţie! Am făcut pentru că îmi cunosc drepturile.

Potoliţi-vă până nu va sare lumea în cap şi o să ajungă să intre în casele voastre. Am primit amendă de 1.000 de lei pentru că am cerut poliţiei să se potolească. Dacă handicapatul de şef este prost, nu trebuie să faci ca el”, a spus bărbatul într-unul dintre videoclipuri, şters în prezent de pe Facebook, însă obţinut de BZI.