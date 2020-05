„Plămânii bolnavilor se făceau bucăți”. Mărturii din infern: Ce a văzut un medic trimis să lupte cu noul coronavirus, în Suceava

Primele zile petrecute în Spitalul Județean Suceava, proaspăt redeschis după dezinfecție, au fost un coșmar. Toți cei care lucrau în spital se temeau pentru siguranța lor.

Abia atunci, spune medicul, a înțeles ce era, cu adevărat, coronavirusul.

„În primele zile, numărul de pacienți era extrem de mare. Îi vedeam cum vin câte cinci, șapte într-o ambulanță. Cu toții aveau coronavirus.

Inițial nu am crezut nici eu în puterea de infectare cu acest virus. Am înțeles asta în Suceava, când pacienți tineri și bătrâni ajungeau în UPU și trebuia să-i consult. Le verificam plămânul prin Computer Tomograf și vedeam efectiv cum plămânii le erau bucăți, plămânul dispărea. Atunci mi-am sunat familia și am început să plâng la telefon. Am simțit că vreau să renunț”, își amintește dr. Alina Cigoli.