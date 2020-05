Ce înseamnă starea de alertă, ce va fi decretată în România din 15 mai. Iată ce obligații vor avea cetățenii!

Klaus Iohannis, anunț de ultimă oră pentru români: ”Starea de urgență nu va fi prelungită. Trebuie să mergem mai departe!”

”În starea de alertă nu se pot da ordonanţe militare. Se pot da doar ordine, care nu au aceeaşi putere. De asemenea, în starea de alertă nu se pot stabili amenzi”, a declarat Augustin Zegrean, potrivit Adevărul.



Fostul președinte al CCR a mai spus că ordonanţele militare, care sunt în acest moment în vigoare, expiră odată cu starea de urgenţă, însă guvernanții pot reglementa măsurile dispuse prin acestea cu ajutorul unor legi sau ordonanțe de urgență.

”Dacă vor să menţină amenzile, vor trebui să dea o lege”, a mai precizat Augustin Zegrean.

Starea de alertă poate fi decretată la nivel național ori județean și local

La nivel naţional, starea de alertă este instituită de Comitetul Naţional (organism interministerial ce funcţionează sub conducerea ministrului de Interne şi sub coordonarea primului-ministru), prin ordin al ministrului de Interne, cu acordul primului-ministru. Tot Comitetul Naţional este cel care declară şi încetarea stării de alertă. Comitetul Naţional poate declara starea de alertă şi la nivelul mai multor judeţe (art. 20, alineat c) din OUG 21/2004).